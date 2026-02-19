Mauricio Pinilla en quiebra: estos son los 16 bienes y propiedades del exfutbolista que saldrán a remate
La lista es diversa e incluye desde la marca “Pinigol” a una parcela en Chicureo, cuya postura mínima se fijó en 36.041 UF.
Esta semana se dio a conocer que el exfutbolista Mauricio Pinilla estaría atravesando un complejo momento económico.
El otrora representante de La Roja fue declarado en quiebra en el Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago, debido a deudas que ascenderían a $1.670.607.596, según la constitución de la Junta de Acreedores del pasado 29 de enero.
Según LUN, hay siete reclamantes y el juicio por quiebra se inició por una demanda de dos de ellos: Primus Capital e Inversiones Yagoda Group Ltda.
Desde esta última firma apuntaron al no pago de un contrato de arriendo de Bar Constitución, proyecto con el que se instaló el comentarista deportivo en el Barrio Bellavista.
Debido a estos compromisos, se resolvió el remate de 16 bienes y propiedades de “Pinigol”, fijados inicialmente para los días miércoles 25 de febrero y jueves 26 de marzo.
La lista es bastante diversa e incluye desde la marca Pinigol a una parcela en Chicureo, cuya postura mínima se fijó en 36.041 Unidades de Fomento (UF); vale decir, más de $1.432 millones.
Estos son todos los bienes de Mauricio Pinilla que irán a remate
Inmuebles y terrenos
- Parcela L5 Condominio Las Brisas 2 Chicureo: Postura mínima de UF 36.041 (Fecha remate: 26 de marzo).
- Loteo P Uno-H Antigua Hacienda Apoquindo: Postura mínima de $47.399.254 (Fecha remate: 25 de febrero).
Marca
- Pinigol: Sin mínimo (Fecha remate: 25 de febrero).
Acciones y sociedades (Remate el 25 de febrero)
- Inversiones Doña Matilda SpA: 100% de 10 acciones (Sin mínimo).
- Inversiones Doña Agustina SpA: 100% de 10 acciones (Postura mínima: $1.000.000).
- Grosseto SpA: 100% de 100 acciones (Sin mínimo).
- Asesorías e Inversiones Lumarzo Limitada: 98% de participación (Sin mínimo).
- Ate SpA: 30% de participación (Sin mínimo).
- Inversiones Maualessan SpA: 100% de participación (Sin mínimo).
- Asesorías e Inversiones Maguri Limitada: 80% de participación (Sin mínimo).
- Constructora London House Limitada: 50% de participación (Sin mínimo).
- Comercial Kavod Limitada: 50% de participación (Sin mínimo).
- Bar Constitución SpA: 25% de participación (Sin mínimo).
- Smarthouse SpA: 100% de participación (Sin mínimo).
- SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera EIRL: 100% de participación (Sin mínimo).
- Servicios Grosseto SpA: 100% de participación (Postura mínima: $1.000.000).
El primer proceso se realizará en las dependencias de QRemate, mientras que el segundo será en la oficina de Colliers, para rematar exclusivamente su parcela en el Condominio Las Brisas 2.
