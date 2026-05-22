Senador Kusanovic (IND-RN) amenaza con rechazar megarreforma: “Es indignante que avancen sin dialogar”

El senador Alejandro Kusanovic (IND-RN) advirtió que podría votar en contra de la megarreforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de acusar falta de diálogo por parte del Ejecutivo durante la tramitación del proyecto.

El parlamentario por Magallanes cuestionó duramente la estrategia del Gobierno y aseguró que, hasta ahora, ningún representante de La Moneda se ha acercado a conversar directamente con él sobre los alcances de la iniciativa.

“Es indignante que el Gobierno pretenda avanzar sin dialogar”, afirmó el senador, marcando distancia con la forma en que se ha conducido la negociación legislativa en torno a la megarreforma.

En esa línea, Kusanovic acusó que el Ejecutivo ha privilegiado conversaciones con otros sectores políticos en su región. “Hasta la fecha, ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Por el contrario, han preferido negociar con sectores de izquierda en la región de Magallanes, a espaldas del diputado Riquelme y de las mías”, sostuvo.

El legislador también apuntó a la necesidad de incorporar medidas concretas para su zona, especialmente considerando las particularidades territoriales, económicas y sociales de Magallanes. Según planteó, el apoyo al proyecto no puede darse sin garantías claras para la región.

“El futuro de un país no se construye con exclusión ni deslealtades, y no voy a tolerar esta forma de hacer política”, advirtió.

Finalmente, el senador condicionó directamente su voto a gestos públicos del Gobierno. “Si no median disculpas públicas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la región de Magallanes, el Gobierno simplemente no contará con mi voto”, sentenció.

La advertencia de Kusanovic suma presión al Ejecutivo en medio de una tramitación clave, donde cada respaldo puede ser determinante para el avance de la megarreforma en el Congreso.