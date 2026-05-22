;

Senador Kusanovic (IND-RN) amenaza con rechazar megarreforma: “Es indignante que avancen sin dialogar”

El parlamentario IND-RN acusó falta de diálogo del Ejecutivo y exigió compensaciones reales para Magallanes antes de definir su voto.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Agencia Uno

Agencia Uno

El senador Alejandro Kusanovic (IND-RN) advirtió que podría votar en contra de la megarreforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de acusar falta de diálogo por parte del Ejecutivo durante la tramitación del proyecto.

El parlamentario por Magallanes cuestionó duramente la estrategia del Gobierno y aseguró que, hasta ahora, ningún representante de La Moneda se ha acercado a conversar directamente con él sobre los alcances de la iniciativa.

“Es indignante que el Gobierno pretenda avanzar sin dialogar”, afirmó el senador, marcando distancia con la forma en que se ha conducido la negociación legislativa en torno a la megarreforma.

Revisa también:

ADN

En esa línea, Kusanovic acusó que el Ejecutivo ha privilegiado conversaciones con otros sectores políticos en su región. “Hasta la fecha, ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Por el contrario, han preferido negociar con sectores de izquierda en la región de Magallanes, a espaldas del diputado Riquelme y de las mías”, sostuvo.

El legislador también apuntó a la necesidad de incorporar medidas concretas para su zona, especialmente considerando las particularidades territoriales, económicas y sociales de Magallanes. Según planteó, el apoyo al proyecto no puede darse sin garantías claras para la región.

“El futuro de un país no se construye con exclusión ni deslealtades, y no voy a tolerar esta forma de hacer política”, advirtió.

Finalmente, el senador condicionó directamente su voto a gestos públicos del Gobierno. “Si no median disculpas públicas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la región de Magallanes, el Gobierno simplemente no contará con mi voto”, sentenció.

La advertencia de Kusanovic suma presión al Ejecutivo en medio de una tramitación clave, donde cada respaldo puede ser determinante para el avance de la megarreforma en el Congreso.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad