Ranking inmobiliario: las tres comunas de Santiago con más ventas de departamentos nuevos en 2025

Un reciente informe señala que las zonas comparten varios factores que son clave: buena conectividad, infraestructura urbana consolidada y alta demanda por arriendo.

Javier Méndez

Un reciente análisis de la consultora Colliers reveló que las comunas con más ventas de departamentos nuevos durante el año 2025 fueron Santiago Centro, Ñuñoa y La Florida, con un total de 2.654, 2.112 y 2.364 unidades, respectivamente.

El informe destaca que estas zonas comparten varios factores: buena conectividad, infraestructura urbana consolidada y alta demanda por arriendo, lo que las convierte en polos atractivos tanto para inversionistas como para familias y jóvenes profesionales.

Seguridad, conectividad y estilo de vida: las razones tras el interés

“Estas comunas han sido elegidas por las inmobiliarias para sus nuevos desarrollos por su alto stock en oferta, buena conectividad y una completa red de servicios financieros, comerciales, educacionales y de salud”, explica Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers.

En el caso de Santiago Centro, el experto indicó que la comuna ha comenzado a reactivarse tras el estallido social, mejorando sus niveles de seguridad y revitalizando sectores como Santa Lucía, Lastarria y Santa Rosa.

“El centro de Santiago siempre atraerá nuevos inquilinos. Es una opción más accesible, pero con rápida conexión al sector oriente”, destacó.

Sobre Ñuñoa, Gleisner sostuvo que es una de las comunas favoritas de los jóvenes por su “vida de barrio”, oferta cultural, áreas verdes y buen acceso al transporte público. “Se ha renovado y ofrece una buena calidad de vida urbana”, agregó.

En tanto, La Florida, pese a su distancia del centro, ha crecido como polo habitacional gracias a su conectividad por Metro y su oferta de servicios y centros comerciales.

Aunque esta última opción presenta alta vacancia en arriendos, se atribuye al gran stock disponible. “Esto se irá absorbiendo con el tiempo”, concluyó.

