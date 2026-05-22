Colo Colo disputará la Copa Libertadores de futsal 2026: cuáles son sus rivales y dónde juegan / Club Social y Deportivo Colo Colo

La Copa Libertadores ha ido sumando diversas categorías en los últimos años, incluyendo entre estas a las categorías juveniles y también otras variantes del deporte, como el fútbol playa y el fútbol sala.

Respecto a este último, entre el 24 y el 31 de mayo, se disputará el torneo continental de futsal, con sede en la ciudad de Carlos Barbosa, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul.

Hasta Brasil viajará Colo Colo, único representante chileno en el certamen, tras clasificarse como líder de la fase regular del Torneo de Apertura 2026, asegurando ya también su lugar en la liguilla por el título nacional.

El equipo dirigido por Ricardo Chávez reforzó su plantel con tres importantes incorporaciones para el certamen: Renato Martínez-Conde, seleccionado nacional con amplia trayectoria internacional en Argentina, Finlandia y Brasil, reconocido como uno de los principales referentes chilenos del futsal; Jonathan “Pollo” Guajardo, histórica figura del Cacique que regresa a la institución; y Joshua Barrios, experimentado jugador con pasos por clubes argentinos y la selección chilena.

“En lo personal me siento muy preparado, creo que mejor que nunca, y como plantel también. Tenemos refuerzos importantes, que integran la Selección Chilena, y estamos enfrentando este desafío con bastante profesionalismo. Creemos que lo vamos a hacer bastante bien”, aseguró, en la previa al viaj, el goleador de Colo Colo Futsal, Cristian Arredondo, quien actualmente suma 10 tantos en la competencia local.

El cuadro albo debutará en la Copa Libertadores de futsal este domingo 24 de mayo, a las 09:00 horas de Chile, ante Nacional de Uruguay; luego, el lunes 25, a las 11:00 horas, desafiarán a Cerro Porteño de Paraguay; y cerrarán la fase de grupos el martes 26, a las 11:00 horas ante Club Deportivo Lyon Cali de Colombia.