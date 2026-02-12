Nuevo fracaso en la carrera de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli suma un nuevo despido en su carrera. Este jueves, Atlético Mineiro oficializó la salida del entrenador argentino, luego de conseguir apenas dos victorias en sus ocho primeros partidos de la temporada 2026.

“Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la Cidade do Galo, en la primera tarde de este jueves (12 de febrero), las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico", comunicó el club brasileño en redes sociales.

“Para el partido contra Itabirito, este sábado (14 de febrero), en Nova Lima, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Lucas Gonçalves", agregó.

Finalmente, el cuadro de Belo Horizonte agregó: “El Club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”.

La salida de Sampaoli del Atlético Mineiro también golpea a Iván Román. El central chileno de 19 años estaba en la consideración del extécnico de La Roja y de Universidad de Chile, y ahora tendrá que ganarse un lugar bajo la dirección de un nuevo DT.