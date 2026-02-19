VIDEO. “Estoy hace ocho meses acá y a Coquimbo lo vi perder una sola vez. Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile”
Daniel Garnero elogió a Coquimbo Unido en la previa de su duelo en el Claro Arena por la fecha 4 de la Liga de Primera.
Uno de los partidos más destacados que tendrá la cuarta fecha de la Liga de Primera será el de la Universidad Católica frente a Coquimbo Unido en el Claro Arena.
En conferencia de prensa, el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, se refirió a este complejo encuentro que deben enfrentar y también abordó a los lesionados que comienza a recuperar.
“Yo estoy hace ocho meses acá y a Coquimbo lo vi perder una sola vez, empatar dos, una de esas con nosotros, y el resto los ganó. Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile, sin dudas”, dijo el argentino sobre el cuadro “Pirata”.
Revisa también:
“Nosotros hicimos un buen partido el pasado. Venimos de perder, pero el fútbol tiene esas cosas. Nos faltó precisión, tuvimos muchas aproximaciones y recién en la última tuvimos el premio del gol. Aumentar la precisión es algo esencial, más con el rival que vamos a enfrentar”, agregó el DT.
Además, también se refirió al reintegro a los entrenamientos de Fernando Zuqui y Alfred Canales, que pronto podrán volver a jugar, además de Sebastián Arancibia, por quien habrá que seguir esperando.
“El hecho de tener un plantel amplio te da esas posibilidades y ahora, ojalá pronto, ya pueda contar con Canales, Zuqui y Arancibia y tener el plantel completo; eso es lo mejor que le puede pasar al entrenador. Buscar y encontrar las variantes y, en función de los rendimientos individuales, conformar el equipo”, afirmó el entrenador.
Además, también se refirió a la competencia que tiene en el equipo, especialmente en el lateral izquierdo con Eugenio Mena y Cristián Cuevas. “Veo una sana competencia, después vamos a ir viendo quién conviene, por características, por el rival, por el nivel individual y no solo en ese puesto. Nosotros conformamos este plantel tan amplio sabiendo que vamos a tener mucha competencia entre semana. Hoy todavía no se da y algunos quedan afuera y comienzan esos malestares lógicos, pero en poco tiempo va a haber lugar para todos”, cerró Garnero.
