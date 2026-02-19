Uno de los partidos más destacados que tendrá la cuarta fecha de la Liga de Primera será el de la Universidad Católica frente a Coquimbo Unido en el Claro Arena.

En conferencia de prensa, el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, se refirió a este complejo encuentro que deben enfrentar y también abordó a los lesionados que comienza a recuperar.

“Yo estoy hace ocho meses acá y a Coquimbo lo vi perder una sola vez, empatar dos, una de esas con nosotros, y el resto los ganó. Vamos a enfrentar al mejor equipo de Chile, sin dudas”, dijo el argentino sobre el cuadro “Pirata”.

“Nosotros hicimos un buen partido el pasado. Venimos de perder, pero el fútbol tiene esas cosas. Nos faltó precisión, tuvimos muchas aproximaciones y recién en la última tuvimos el premio del gol. Aumentar la precisión es algo esencial, más con el rival que vamos a enfrentar”, agregó el DT.

Además, también se refirió al reintegro a los entrenamientos de Fernando Zuqui y Alfred Canales, que pronto podrán volver a jugar, además de Sebastián Arancibia, por quien habrá que seguir esperando.

“El hecho de tener un plantel amplio te da esas posibilidades y ahora, ojalá pronto, ya pueda contar con Canales, Zuqui y Arancibia y tener el plantel completo; eso es lo mejor que le puede pasar al entrenador. Buscar y encontrar las variantes y, en función de los rendimientos individuales, conformar el equipo”, afirmó el entrenador.

Además, también se refirió a la competencia que tiene en el equipo, especialmente en el lateral izquierdo con Eugenio Mena y Cristián Cuevas. “Veo una sana competencia, después vamos a ir viendo quién conviene, por características, por el rival, por el nivel individual y no solo en ese puesto. Nosotros conformamos este plantel tan amplio sabiendo que vamos a tener mucha competencia entre semana. Hoy todavía no se da y algunos quedan afuera y comienzan esos malestares lógicos, pero en poco tiempo va a haber lugar para todos”, cerró Garnero.