Evalúan denuncia contra Dino Gordillo por beso en la boca a menor de edad en Festival de Villa Alegre

La Municipalidad de Villa Alegre y la Oficina Local de la Niñez (OLN) estarían evaluando la presentación de una denuncia formal contra Dino Gordillo, luego de un episodio ocurrido durante su show en la tradicional Fiesta de la Naranja 2026. El comediante habría besado a una menor de edad mientras estaba en el escenario en la Región del Maule, la noche del sábado 14 de febrero.

“El fin de semana vivimos una actividad muy bonita, pero lamentablemente ocurrió una situación de la que como concejo municipal no podemos quedar ajenos”, dijo el concejal César Vallejos durante una sesión ordinaria el lunes. “Me refiero a lo que ocurrió con el humorista y la joven menor de edad de 14 años que estudia en un colegio de nuestra comuna”, siguió.

“Por una parte, nosotros como municipalidad tenemos que hacer las denuncias correspondientes y, por otra, también la Oficina Local de la Niñez tiene que activar los protocolos correspondientes a la situación“, añadió la autoridad.

De acuerdo con la encargada de la OLN, la calificación jurídica del hecho estaría sujeta a la edad exacta de la víctima, dato que aún se debe precisar. Si la afectada tiene 13 años, la acción penal podría encuadrarse bajo la figura de violación; en cambio, si tuviera 14 años, el escenario legal se inclinaría hacia el delito de estupro, conforme a lo establecido en el Código Penal chileno.

“Como oficina nosotros nos vamos a poner en contacto con la familia, con la niña. Nosotros no podemos investigar; nosotros lo que tenemos que hacer es la denuncia. Si la familia va a poner la denuncia, (vamos a) apoyarla en todo el proceso; si ellos no quieren poner la denuncia, nosotros como oficina tenemos que ponerla. Esto sería en fiscalía”, añadió la representante de la OLN.

Las reacciones en las redes sociales tras el show de Dino Gordillo

Las impresiones de la situación también aparecieron en las redes sociales. En una publicación de la municipalidad en Facebook, varias personas criticaron la acción de Gordillo en el Estadio Municipal.

“Lo unico malo fue el beso que le robo a la niña que entrega los premios muy barsa, “Un degenerado es lo que es, haciéndose el fresco con una pequeña” y “Opacó todo lo bueno del show (...) nadie hizo, ni dijo nada”, fueron algunas de las reacciones.

Noticia en desarrollo...