Willy Sabor se emocionó hasta las lágrimas en vivo: compartió delicada situación personal

Esta semana, durante un capítulo de Hay que decirlo de Canal 13, Willy Sabor compartió una delicada situación que está atravesando en la actualidad.

En medio de una conversación con el panel, el cantante dijo: “Hace poco mi mamá estuvo hospitalizada (...) ahora tomé las riendas, pasé a ser el ‘papa’ de mi mamá”.

El exmiembro de Morandé con Compañía no pudo ocultar la emoción ante las cámaras. “Voy todos los días a darle remedios. Ella está bien, pero es una lata ver envejecer a los padres”, admitió.

“Mi mamá va a cumplir 80 años, pero ya me siento con la necesidad de todos los días dejarla acostadita, de saber que está bien”, relató.

“Nunca te he pregunta, ¿cómo es tu mamá?“, quiso saber ‘Nacho Gutiérrez’. ”Es especial, muy especial. La admiro mucho, es una mujer trabajólica (...) una mamá que siempre estuvo presente, como mi padre“, añadió.

Cabe recordar que Willy también pasó por un escenario complejo con su padre, el productor musical Carlos González, quien falleció en marzo de 2024.

Su progenitor, de 85 años, atravesó un complejo estado de salud durante el último tramo de su vida y el animador también le brindó cuidados. Su relación era muy estrecha y más de una vez ‘Sabor’ contó que iban juntos para todos lados.