Palavecino y su reencuentro con Coquimbo Unido: “Con sentimientos encontrados, pero...”

Universidad Católica recibirá este sábado a Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Sin duda, será un partido más que especial para uno de los refuerzos de la UC, Matías Palavecino, figura del plantel “pirata” que fue campeón el año pasado.

En el marco de una actividad con Adidas, el argentino de 27 años reflexionó al respecto. “Estoy con sentimientos encontrados de enfrentar a mis excompañeros, pero tengo la cabeza puesta en Católica. Nos tenemos que seguir haciendo fuertes de local y esperamos dejar los tres puntos en casa”, dijo, sin descartar ni asegurar que, en caso de anotarle a su exclub, pueda celebrar.

“En ese momento, con las pulsaciones a mil, uno no sabe. Por el momento te digo que no, pero en ese momento uno no sabe qué puede pasar”, comentó.

Matías Palavecino y el presente de la UC

El mediocampista destacó el hecho de ir sumando ya a jugadores como Fernando Zuqui y Alfred Canales, que se reincorporaron a los entrenamientos tras sus lesiones, y apuntó a que el eqipo puede mejorr aún.

“Vamos de menos a más, estamos tratando de encontrar el funcionamiento que requiere el equipo. En El Salvador dejamos todos, por momentos se vio bien el equipo, pero ahora trabajamos para hacer lo mejor posible”, recordó, analizando también su rendimiento, considerando que ha sido titular en los tres partidos de la UC en la Liga de Primera y también en la final de la Supercopa, contra Coquimbo Unido, ante quien no se vio en buen nivel.

“Voy también de menos a más, quiero encontrar la versión del año pasado. Estoy trabajando con humildad, espero que con el equipo esperamos levantar el nivel”, recalcó, sin querer darle al equipo el rótulo de favorito al título.

“Recién arranca esto, falta mucho. Tenemos un gran plantel, el equipo trabaja mucho, es humilde, y eso es muy bueno”, cerró Matías Palavecino.