;

Palavecino y su reencuentro con Coquimbo Unido: “Con sentimientos encontrados, pero...”

El volante de la UC se mostró tranquilo para recibir a los “piratas” en el Claro Arena.

Carlos Madariaga

Palavecino y su reencuentro con Coquimbo Unido: “Con sentimientos encontrados, pero...”

Palavecino y su reencuentro con Coquimbo Unido: “Con sentimientos encontrados, pero...” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica recibirá este sábado a Coquimbo Unido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Sin duda, será un partido más que especial para uno de los refuerzos de la UC, Matías Palavecino, figura del plantel “pirata” que fue campeón el año pasado.

Revisa también:

ADN

En el marco de una actividad con Adidas, el argentino de 27 años reflexionó al respecto. “Estoy con sentimientos encontrados de enfrentar a mis excompañeros, pero tengo la cabeza puesta en Católica. Nos tenemos que seguir haciendo fuertes de local y esperamos dejar los tres puntos en casa”, dijo, sin descartar ni asegurar que, en caso de anotarle a su exclub, pueda celebrar.

“En ese momento, con las pulsaciones a mil, uno no sabe. Por el momento te digo que no, pero en ese momento uno no sabe qué puede pasar”, comentó.

Matías Palavecino y el presente de la UC

El mediocampista destacó el hecho de ir sumando ya a jugadores como Fernando Zuqui y Alfred Canales, que se reincorporaron a los entrenamientos tras sus lesiones, y apuntó a que el eqipo puede mejorr aún.

“Vamos de menos a más, estamos tratando de encontrar el funcionamiento que requiere el equipo. En El Salvador dejamos todos, por momentos se vio bien el equipo, pero ahora trabajamos para hacer lo mejor posible”, recordó, analizando también su rendimiento, considerando que ha sido titular en los tres partidos de la UC en la Liga de Primera y también en la final de la Supercopa, contra Coquimbo Unido, ante quien no se vio en buen nivel.

Voy también de menos a más, quiero encontrar la versión del año pasado. Estoy trabajando con humildad, espero que con el equipo esperamos levantar el nivel”, recalcó, sin querer darle al equipo el rótulo de favorito al título.

“Recién arranca esto, falta mucho. Tenemos un gran plantel, el equipo trabaja mucho, es humilde, y eso es muy bueno”, cerró Matías Palavecino.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad