Sifup responde al presidente de Santiago Wanderers tras afirmar que “las cag... de Vidal y Opazo no sirven”

El timonel de los “caturros” no titubeó en desprestigiar a ambos futbolistas por seguir jugando a pesar de su edad.

Javier Catalán

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, se ha caracterizado por no tener filtros a la hora de opinar sobre la actualidad de su club y del fútbol. Ahora, dirigió duras palabras contra Arturo Vidal y Óscar Opazo.

En conversación con Paulo Flores, de Bolavip, el timonel de los “caturros” afirmó que le dio lo mismo el fichaje del “Torta” por Everton, clásico rival del club que dirige.

“¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual. Yo voy a jugar con los jóvenes… ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cagás que ya no sirven para nada”, disparó Sánchez, sin pelos en la lengua.

Ante esto, fue el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) quien salió en defensa de los jugadores, pronunciándose en contra del presidente de Santiago Wanderers a través de sus redes sociales.

“Condenamos los dichos del presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, refiriéndose a dos de nuestros asociados. La violencia no debe ser aceptada bajo ningún punto de vista. Esperamos que el directorio de la ANFP actúe de oficio para que sea denunciado y sancionado”, escribieron en su cuenta de X los presididos por Luis Marín.

“Un dirigente que se refiere así a personas y a trabajadores no solo falta el respeto a jugadores como Arturo Vidal, sino a toda una generación que ha construido nuestro fútbol. El debate es legítimo. La descalificación, no. El fútbol chileno necesita diálogo, visión y respeto por las personas, dentro y fuera de la cancha. Dirigentes así no deben estar”, cerraron desde el Sifup.

