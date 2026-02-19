;

AUDIO. El consejo de Rivarola a Assadi tras su mal inicio de 2026: “Tiene que acostumbrarse a…”

El ídolo de la Universidad de Chile se refirió al mal arranque de temporada del equipo y al nivel del propio “10” azul.

Javier Catalán

Ignacio Miles

Diego Rivarola aconseja a Lucas Assadi

La Universidad de Chile ha empeorado su nivel futbolístico en comparación con lo que mostró en 2025, lo que también ha provocado que sus principales figuras se vean afectadas en su rendimiento.

Uno de estos casos es el de Lucas Assadi, quien la temporada pasada se consolidó como uno de los mejores jugadores del fútbol chileno, pero que en 2026 no ha podido repetir ese nivel, algo que muchos atribuyen a los cambios de posición que le ha impuesto Francisco Meneghini.

Diego Rivarola, ídolo del cuadro azul, se refirió al momento que vive el “10” y también analizó el pobre arranque de torneo del “Romántico Viajero”.

“Todos coincidimos en que no ha sido un buen inicio de torneo. Claramente está un poco en deuda con eso. También hay que saber que recién van tres partidos, es un técnico nuevo, jugadores nuevos; es parte del proceso. Creo que la U tiene un muy buen plantel, un buen cuerpo técnico y debería sacar esto adelante pronto”, comenzó diciendo el exdelantero sobre “Paqui”.

“La U todavía no encuentra el camino. Creo que es un buen cuerpo técnico, pero hasta el momento no ha podido plasmarlo dentro de la cancha. Hay muchos que están muy apresurados, y lo entiendo desde el hincha, por los resultados. Pero hay que entender que los procesos no salen como uno quiere desde el inicio”, agregó.

Sobre el nivel de Assadi y los constantes cambios en su posición dentro de la cancha, afirmó que “los jugadores de hoy en día tienen que acostumbrarse a los cambios de esquema permanente; en todo el mundo se juega de esa forma. Desde cierto punto de vista lo puede incomodar, pero hay que adaptarse al momento y al equipo que tienes”.

Además, también le dejó un mensaje a los jugadores de la U a poco más de una semana del Superclásico: “Que disfruten, es uno de los partidos más lindos que hay en el fútbol chileno. Ir con la camiseta de la U al Estadio Monumental siempre es un desafío especial. Para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo. Seguramente a Poblete también le va a quedar para siempre”, sentenció Rivarola.

