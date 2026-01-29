;

“Auspiciar a Colo Colo y la U costaba más de 10 millones de dólares entre los dos; los 11 clubes que agarramos nos costó 3 millones”

Andrés Galperín, CEO de Apuestas Royal, desestimó vínculos de orden no publicitario tras su irrupción en el fútbol chileno.

Carlos Madariaga

Si hay un elemento que ha llamado la atención a la hora de las presentaciones de los clubes de Primera División en Chile es la irrupción publicitaria de Apuestas Royal.

Esta casa de apuestas está presente en 11 de 16 equipos y generó dudas entre los fanáticos, considerando que la empresa nació en Venezuela al alero de la Lotería de Aragua y que tiene domicilio fiscal en Curazao.

Según información de The Clinic, Apuestas Royal llegó al país gracias a un intermediario: Grupo Atenti SpA, empresa de marketing cuyo representante legal es Carlos Puelma, quienes han desarrollado diversas actividades deportivas en Chile, como el reciente “bautizo” del estadio Zorros del Desierto en Calama.

A través de esta empresa, Luis Quintana fue quien se reunió con los equipos para auspicialos, con el respaldo del CEO de la compañía, Andrés Galperín, quien justificó su irrupción en el fútbol chileno.

Colo Colo y Universidad de Chile costaban más de US$ 10 millones entre los dos, mientras que los 11 clubes que agarramos costaron US$3 millones. Dos equipos cuestan más que 11. Nos pareció costoso, asi que decidimos invertir en los 11″, explicó en diálogo con The Clinic.

Nuestra lógica es de marketing: demanda y posicionamiento de la marca. Entendimos que el fútbol es parte central de la cultura chilena. Los clubes en Chile representan más que un equipo deportivo, sino que una identidad que va con la comunidad. Es algo que nos resultó muy llamativo”, recalcó, descartando también algun tipo de influencia deportiva o de otra índole en los clubes.

El vínculo con los clubes es estrictamente publicitario. No participamos en ninguna decisión deportiva ni administrativa que pudiera provocar algún conflicto de interés”, concluyó Andrés Galperín.

