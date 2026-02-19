;

En medio de la polémica, Américo sorprende en la previa al Festival de Viña 2026

El cantante fue confirmado en la lista de invitados a uno de los eventos del certamen de la ‘ciudad jardín’.

Han pasado casi dos semanas del quiebre entre la actriz Yamila Reyna y el cantante Américo.

En medio de la polémica que ha envuelto este término de esta relación que ocurrió en el Festival de Oro Verde de la comuna de Empedrado.

Este jueves, a tan solo un día de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, se confirmó la lista de invitados que pasarán por la alfombra roja de aquel evento.

Entre los nombres confirmados se encuentra el de Américo, quien desfilará en solitario en el Valparaíso Sporting Club, lugar donde se llevará a cabo la Gala de Viña 2026.

Este jueves también, la actriz Yamila Reyna apareció en redes sociales con una historia donde publicó la fotografía de una planta marchita, agregando el siguiente mensaje: “Si ella fue capaz de renacer, yo también lo haré”.

