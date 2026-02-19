;

AUDIO. Fabián Hormazábal y las críticas a Meneghini: “El cuestionamiento va de la mano de los resultados”

“Creo que más que corregir, tenemos que trabajar”, afirmó el defensor sobre el momento que vive la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Ignacio Miles

Fabián Hormazábal

Fabián Hormazábal

La Universidad de Chile sigue recibiendo cuestionamientos por el pésimo arranque de temporada que ha tenido en la Liga de Primera, donde incluso ya comienza a tambalear el trabajo de Francisco Meneghini como entrenador del club.

Uno que se refirió al momento que atraviesan fue Fabián Hormazábal, quien conversó con los medios en un evento realizado por Adidas, donde abordó estas complejas semanas.

Sabemos que no fue el inicio que todos esperábamos, pero confiamos en el trabajo que estamos haciendo y esperamos demostrarlo este fin de semana”, señaló de entrada el defensor.

Al ser consultado sobre qué cosas deben mejorar, respondió: “Creo que más que corregir, tenemos que trabajar. Cuando estamos en momentos así, el trabajo es la única forma que te va a sacar de ahí”.

“Claramente hay que ganar. La presión que tiene estar en un equipo como la U la hemos sabido llevar en estos años. Debemos estar tranquilos, jugar a lo que juega la U y a lo que veníamos haciendo”, agregó.

Además, también abordó los cuestionamientos a “Paqui” Meneghini. “Obviamente el cuestionamiento va de la mano de los resultados. No hemos tenido los resultados esperados, pero estamos muy bien, trabajando de buena forma, y esperemos que se vea reflejado en la cancha”, finalizó Hormazábal.

