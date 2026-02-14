;

FOTO. ¿Cómo la Roja en Perú? El provocador mensaje que dejó Coquimbo Unido en el camarín de La Serena

El clásico de la Cuarta Región no terminó con el pitazo final: siguió fuera de la cancha.

¿Cómo la Roja en Perú? El provocador mensaje que dejó Coquimbo Unido en el camarín de La Serena

¿Cómo la Roja en Perú? El provocador mensaje que dejó Coquimbo Unido en el camarín de La Serena / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Este sábado, Coquimbo Unido ratificó su repunte en la Liga de Primera 2026 al derrotar por 1-0 a Deportes La Serena en una nueva edición del clásico de la Cuarta Región.

El único gol en el Estadio La Portada fue del mediocampista Alejandro Camargo, quien venció a Federico Lanzillota con un cabezazo. Más allá del fútbol, los condimentos extra futbolísticos no faltaron en el duelo.

Al término del partido, Felipe Gutiérrez, técnico de La Serena, habló con TNT Sports y no ocultó su descontento por el arbitraje. Además, lanzó duras críticas al juego de Coquimbo.

“El foco nuestro tiene que seguir en la búsqueda de la mejora constante, no queda de otra. Estos tipos que sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, sentenció.

¿Cómo la Roja en Perú?

Por el lado de Coquimbo Unido, las pullas no faltaron, con una frase común: “El mejor campeón de la historia del fútbol chileno”. En el camarín de La Portada, una pizarra dejó esa frase inmortalizada, además de una provocación: “Feliz San Valentín”.

Este hecho recuerda al mensaje al que dejó la Roja en el estadio Nacional de Lima, Perú, rumbo a Rusia 2018. “Por aquí pasó el campeón de América”, se leía tras el triunfo por 4 a 3.

El recado del 13 de octubre de 2015 no terminó bien para el equipo que en ese entonces dirigía Juan Antonio Pizzi, que se quedó fuera del Mundial.

El mensaje en la pizarra:

El de su cuenta de sus redes oficiales:

