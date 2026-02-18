;

Tabilo aprovecha los problemas físicos de su rival para remontar y avanzar a los cuartos de final en Río de Janeiro

El chileno no mostró su mejor nivel, pero las complicaciones en la muñeca de Francesco Passaro le permitieron conseguir la victoria de todas formas.

Javier Catalán

Rio Open

Alejandro Tabilo (68°) vivió una compleja jornada este miércoles en el ATP de Río de Janeiro, donde tuvo que sufrir para vencer al italiano Francesco Passaro (163°), pese a que este se lesionó al inicio del segundo set.

El chileno no pudo encontrarse con su mejor nivel y, en la primera manga, cayó sin apelaciones por 6-4 ante la energía implacable que imponía su rival, pero que fue disminuyendo por una molestia física.

Antes de arrancar el segundo set, el italiano tuvo que ser atendido durante algunos minutos debido a un dolor en su muñeca derecha, lo que incluso hizo pensar a los presentes que se podía retirar, pero finalmente volvió a la cancha.

A pesar de las evidentes muestras de dolor que aquejaban a Passaro, el chileno no pudo sacar una ventaja considerable; de hecho, todo se tuvo que decidir en el tie break, donde el nacional sí se impuso con pocas complicaciones.

En el set decisivo, el nacido en Toronto sí pudo sacar provecho de la condición que afectaba a su rival y, tras romper el saque del italiano en el quinto y séptimo juego, solo tuvo que defender sus servicios para quedarse con el triunfo.

Ahora, en los cuartos de final, Alejandro Tabilo deberá enfrentarse al argentino Thiago Tirante (92°), quien viene de vencer al mejor rankeado del torneo, su compatriota Francisco Cerúndolo (19°).

