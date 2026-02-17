;

Tabilo define a su nuevo entrenador y respalda a Garin: “Solo él sabe cómo salir adelante”

El número 1 de Chile destacó el buen nivel que exhibió en la primera ronda de Río de Janeiro.

Carlos Madariaga

Tabilo define a su nuevo entrenador y respalda a Garin: “Solo él sabe cómo salir adelante”

Tabilo define a su nuevo entrenador y respalda a Garin: “Solo él sabe cómo salir adelante” / FOTOJUMP

Alejandro Tabilo tuvo un sólido nivel en su debut por la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro al imponerse con claridad ante Emilio Nava en 1 hora y 3 minutos.

Fallé muy poco mi saque, me sentí muy cómodo, lo que me relajó mucho y pude jugar tranquilo los juegos de devolución”, aseguró el número 1 de Chile.

Revisa también:

ADN

A “Jano” se le abrió el cuadro tras el retiro del francés Alexandre Müller y hoy martes se sabrá su rival luego del cruce entre el italiano Francesco Passaro y el croata Dino Prizmic.

“En estas condiciones, hay que estar muy bien físicamente, firme con las piernas y dispuesto a jugar puntos largos”, enfatizó Alejandro Tabilo, quien ante la consulta de AS Chile, respaldó a Cristian Garin, quien sigue sin ganar en el año y que hace pocas semanas sufrió la pérdida de su padre.

Significa mucho que haya estado ahí en Copa Davis. Demuestra el compromiso y lo que quiere ayudar al equipo, así que se agradece mucho (...) Es algo que no podría describir lo que siente, que solo él sabe cómo salir adelante. Ojalá que esté mucho mejor. Estamos todos apoyándolo para lo que necesite”, planteó.

Además, aprovechó de dar a conocer avances respecto de su staff técnico luego de haber dejado de trabajar con Horacio Matta en enero.

“Estamos terminando de ajustar todo, pero estamos casi listos y vamos a hacer un conjunto con Germán Gaich y Juan Pablo Gándara, así que ese va a ser el equipo. Estoy muy feliz con eso, todos nos conocemos muy bien, así que va a ser muy lindo”, comentó Tabilo, quien tendrá un cuerpo técnico argentino liderado por Gaich, quien ha dirigido a otros emblemáticos del circuito tenístico como el italiano Fabio Fognini, la brasileña Beatriz Haddad Maia (que fue top 10 a su cargo) y el español Pedro Martínez, con quien terminó de trabajar el año pasado.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad