Tabilo define a su nuevo entrenador y respalda a Garin: “Solo él sabe cómo salir adelante”

Alejandro Tabilo tuvo un sólido nivel en su debut por la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro al imponerse con claridad ante Emilio Nava en 1 hora y 3 minutos.

“Fallé muy poco mi saque, me sentí muy cómodo, lo que me relajó mucho y pude jugar tranquilo los juegos de devolución”, aseguró el número 1 de Chile.

A “Jano” se le abrió el cuadro tras el retiro del francés Alexandre Müller y hoy martes se sabrá su rival luego del cruce entre el italiano Francesco Passaro y el croata Dino Prizmic.

“En estas condiciones, hay que estar muy bien físicamente, firme con las piernas y dispuesto a jugar puntos largos”, enfatizó Alejandro Tabilo, quien ante la consulta de AS Chile, respaldó a Cristian Garin, quien sigue sin ganar en el año y que hace pocas semanas sufrió la pérdida de su padre.

“Significa mucho que haya estado ahí en Copa Davis. Demuestra el compromiso y lo que quiere ayudar al equipo, así que se agradece mucho (...) Es algo que no podría describir lo que siente, que solo él sabe cómo salir adelante. Ojalá que esté mucho mejor. Estamos todos apoyándolo para lo que necesite”, planteó.

Además, aprovechó de dar a conocer avances respecto de su staff técnico luego de haber dejado de trabajar con Horacio Matta en enero.

“Estamos terminando de ajustar todo, pero estamos casi listos y vamos a hacer un conjunto con Germán Gaich y Juan Pablo Gándara, así que ese va a ser el equipo. Estoy muy feliz con eso, todos nos conocemos muy bien, así que va a ser muy lindo”, comentó Tabilo, quien tendrá un cuerpo técnico argentino liderado por Gaich, quien ha dirigido a otros emblemáticos del circuito tenístico como el italiano Fabio Fognini, la brasileña Beatriz Haddad Maia (que fue top 10 a su cargo) y el español Pedro Martínez, con quien terminó de trabajar el año pasado.