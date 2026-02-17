Tomás Barrios cayó este martes en la primera ronda del ATP de Río de Janeiro ante el italiano Matteo Berrettini, en un duelo muy igualado, pero que contó con un polémico punto en contra del chileno.

Al chillanejo le cobraron un doble bote en una acción que fue revisada durante varios minutos por la jueza Aurelie Tourte. Tras terminar el partido, el tenista nacional explicó aquella situación a la prensa que llegó hasta Brasil.

“Fue un partido muy cerrado, que se definió por detalles. Él, en los momentos importantes, jugó mejor que yo. Es una lástima haber perdido”, comenzó diciendo.

Acerca del polémico punto, dijo: “Yo la sentí buena; después, en la repetición, la volví a ver buena. No sé qué pasó, seguramente ellos en la repetición la vieron mala, pero la quiero volver a ver. La explicación que me dan es que primero le pego al piso”.

“Ojalá poder jugar a este nivel en Chile, o un poco mejor. Es una semana muy importante para nosotros, que no jugamos muchas veces en casa”, agregó sobre su próximo desafío, el Chile Open.

Además, también le dejó un fuerte mensaje a la ATP: “Hacen muchas cosas que nos perjudican. Primero sacaron Córdoba, después adelantaron una semana la Copa Davis, que eso hace que yo no pueda jugar la qualy de Buenos Aires. Hacen muchas cosas contrarias al beneficio de nosotros”, cerró Barrios.