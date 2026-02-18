“Lucero es un gran jugador. Mientras lo deje todo en la U, la gente lo reconocerá y dejará atrás lo de Colo Colo”

El fichaje de Juan Martín Lucero por Universidad de Chile ha sido uno de los más comentados en el actual mercado de pases del fútbol chileno, especialmente por el anterior paso del “Gato” por Colo Colo.

Uno de los que compartió con el delantero argentino en el “Cacique” fue Gabriel Costa, volante uruguayo-peruano que, además, también vivió una situación similar en tierras incas, cuando pasó de Alianza Lima a Universitario de Deportes. En conversación con AS Chile, se refirió a este tipo de experiencias.

“Lucero es un gran jugador, ya lo demostró en el fútbol chileno con la capacidad que tiene. Viene de un país muy competitivo donde constantemente hay jugadores de élite. Yo creo que le va a hacer muy bien a la U. Desearle lo mejor para su momento en Chile”, comenzó diciendo el futbolista, que actualmente se encuentra sin equipo.

“Más allá del archirrival, los futbolistas somos profesionales y siempre velamos por la familia, por lo económico. Él debe haber tomado la decisión por él y su familia, pensando en su futuro”, agregó.

Apelando a su experiencia al pasar de un clásico rival a otro, señaló: “Es complicado, según cómo lo tome y la personalidad que tenga cada uno. Mientras se prepare, entrene al 100% y, cuando le toque jugar, lo deje todo, la gente lo reconocerá y dejará el pasado atrás, siempre y cuando rindas en el equipo. La hinchada te lo hará sentir si no lo haces así, eso está claro”.

Además, también puso de ejemplo lo vivido por Matías Zaldivia, quien terminó por ganarse a la hinchada de la U. “Son jugadores con mucha experiencia y jerarquía, que marcan diferencia y tratan de prepararse para dar el máximo. Son de clase A y no les va a costar adaptarse. Ojalá que les siga yendo bien y que este año puedan lograr algo lindo”, sentenció Gabriel Costa.