Deportes Melipilla vuelve a perder la categoría por sanciones de la ANFP, a solo horas de que le revocaran otro descenso

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina volvió a castigar a los “Potros” por el no pago de remuneraciones correspondientes al mes de noviembre de 2025.

De no creer lo que vivió Deportes Melipilla este viernes: pasó de que la ANFP revocara su descenso de la Segunda División Profesional por causas de octubre de 2025, a sufrir nuevamente la pérdida de la categoría por el impago de remuneraciones a cuatro jugadores correspondientes al mes de noviembre.

Otra vez fue la Unidad de Control Financiero la entidad encargada de denunciar a los “Potros” y, apenas cuatro horas después de salvarse de caer al amateurismo por resolución de la Segunda Sala, el Tribunal de Disciplina volvió a sancionarlos con la pérdida de la categoría.

Los cuatro futbolistas afectados por el no pago de sus remuneraciones son Valentín Demateis ($660.211), Esteban Flores Martínez ($1.410.000), Erick Millalen Hernández ($682.200) y Matías Rodríguez ($1.987.235).

El Tribunal señala que la defensa de Melipilla incurrió en una fuerte confusión en sus descargos, ya que como prueba del pago de los sueldos de noviembre adjuntó comprobantes correspondientes a octubre. Eso sí, en el caso del exlateral de la Universidad de Chile se afirma que su remuneración de noviembre habría sido incorporada a su posterior finiquito.

Ahora restará esperar una nueva defensa de Deportes Melipilla ante la Segunda Sala, por lo que la situación, como ha sido característico en el fútbol chileno, volverá a dirimirse en los escritorios.

