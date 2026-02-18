Uno de los clubes llamados a protagonizar la Primera B este 2026 será Cobreloa, que la temporada anterior se quedó a minutos del ascenso, cayendo en la final de la liguilla ante Deportes Concepción.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Bastián San Juan, defensor que volvió a los “loínos” en este mercado, se refirió a la campaña que deben comenzar y también dejó una gran anécdota sobre el Estadio Zorros del Desierto, del cual aseguran que sacaron “todos los males”.

“Creo que este torneo 2026 va a ser demasiado atractivo. Hay demasiados equipos buenos en la división, equipos que son de Primera. Son solo dos cupos, así que va a haber una linda lucha, como viene siendo en los últimos años”, comenzó diciendo el ex Rangers.

“El cariño de la gente es grande, fue una de las cosas que me llevó a volver acá. También tenía las ganas de regresar durante los dos años que estuve afuera. La gente fue bastante buena conmigo los años que estuve acá”, agregó sobre su vuelta al club.

Acerca de aquella final perdida con el “Conce”, señaló: “Fue un golpe muy duro. Las últimas tres finales que se han jugado en el Zorros del Desierto no se han podido ganar. Ha sido difícil, pero creo que tenemos líderes importantes, como el ‘Rolo’ González, que te inculca que Cobreloa siempre tiene que estar en Primera”.

Además, también explicó una llamativa actividad que tuvieron en el recinto deportivo donde ejercen su localía. “Tuvimos también la inauguración del estadio. Estuvimos ahí para alejar todos los males de que no se podían ganar acá las finales. Pero nada, el equipo dio vuelta la página rápido. Lo que más queremos es ascender, sabemos lo que es Cobreloa. Además, el otro año son los 50 del club y la idea es estar en Primera”, afirmó.

“Se comentaba que, como el estadio nunca se inauguró, se han perdido tres finales... llevaron machis, curas y de todo. Estuvo bueno, sí”, sentenció San Juan.