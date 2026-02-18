Este miércoles, O’Higgins de hizo respetar de local y derrotó por la cuenta mínima a Bahía de Brasil, por el duelo de ida de la Fase 2 de Copa Libertadores.

ADN.cl estuvo presente en El Teniente de Rancagua y acá te contamos el lado B del triunfo celeste.

Golazo y lágrimas de emoción

O’Higgins se puso en ventaja tempranamente con un tremendo golazo de Francisco González a los 4 minutos de juego. Tras marcar el 1-0, el delantero argentino no aguantó la emoción y rompió en llanto mientras sus compañeros los abrazaban.

¡O'HIGGINS ROMPIÓ EL CERO Y LAS EMOCIONES CON UN GOLAZO!



Francisco González, con un remate espectacular, clavó el 1-0 del Capo frente a Bahía. ¡Y no pudo contener las lágrimas de alegría!



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qjvjJjt62r — ESPN Chile (@ESPNChile) February 18, 2026

El notorio error de la voz del estadio

Después del golazo de Francisco González, la voz del estadio cometió un inesperado y notorio error: informó que el gol lo había hecho Martín Sarrafiore. Los hinchas locales quedaron descolocados ante esta equivocaron, pero segundos después se hizo la corrección y por los altoparlantes nombrando a González como autor del tanto.

Caliente final de primer tiempo

Justo cuando el árbitro hizo sonar el silbato para dar por finalizado al primer tiempo, Juan Leiva recibió una dura entrada por parte de Nicolás Acevedo. Los jugadores de O’Higgins reaccionaron molestos y los de Bahía respondieron, generándose un fuerte altercado entre ambos equipos. El juez terminó mostrándole amarilla a Leiva y Acevedo.

De la euforia a la amargura en un par de minutos

A los 56′ del segundo tiempo, Arnaldo Castillo puso el 2-0 para O’Higgins y estalló la algarabía en el estadio. Sin embargo, desde el VAR llamaron al árbitro por una falta de Luis Pavez en una jugada anterior al gol de Castillo. Tras ver las imágenes, el juez decidió anular el segundo tanto del local, lo que fue un balde de agua fría para los celestes.

¡NO LO GRITE, CAPO! GOL ANULADO A O'HIGGINS TRAS LLAMADO DEL VAR



Arnaldo Castillo marcaba el 2-0 del Capo de Provincia sobre Bahía, pero la conquista fue invalidada tras llamado por falta previa de Pavez.



▶️ Mira la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ThetocEmPW — ESPN Chile (@ESPNChile) February 18, 2026

Pitazo final y abrazos celestes

En los minutos finales, todo el estadio se mantuvo cantando para darle ánimos a los jugadores de O’Higgins, ya cansados por el esfuerzo que hicieron para superar al rival. Tras el pitazo final, el estadio se vino abajo con celebraciones y abrazos por el triunfo ante el conjunto brasileño. Más de 8.000 personas llegaron al reducto de Rancagua este miércoles.