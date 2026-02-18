Vuelve Hannah Montana en especial por sus 20 años: dónde y cuándo será el regreso de Miley Cyrus

Ya fue confirmado: Miley Cyrus anuncia especial por los 20 años de Hannah Montana en Disney+ / Picasa

La celebración por las dos décadas de Hannah Montana ya es oficial.

Miley Cyrus confirmó la realización de un especial conmemorativo que se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney+, marcando el regreso simbólico al personaje que impulsó su carrera internacional.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde la artista compartió un video revelando la fecha de lanzamiento.

El proyecto consistirá en una entrevista íntima en la que Cyrus reflexionará sobre la creación del personaje, el impacto cultural de la serie y cómo ese papel marcó el inicio de su trayectoria en la música y la actuación.

La conversación estará a cargo de Alex Cooper, conductora del podcast Call Her Daddy. Además, el especial incluirá material de archivo inédito y un repaso por las canciones y escenarios más recordados.

La serie, centrada en la historia de una adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop, se convirtió en uno de los mayores fenómenos juveniles de la televisión.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, acumula más de 500 millones de horas de visualización en la plataforma.

En entrevistas previas, Cyrus había manifestado su intención de conmemorar el aniversario, señalando que la producción fue “el comienzo de todo”.