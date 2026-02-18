;

Vuelve Hannah Montana en especial por sus 20 años: dónde y cuándo será el regreso de Miley Cyrus

En entrevistas previas, Cyrus había manifestado su intención de conmemorar el aniversario, señalando que la producción fue “el comienzo de todo”.

Javiera Rivera

Ya fue confirmado: Miley Cyrus anuncia especial por los 20 años de Hannah Montana en Disney+

Ya fue confirmado: Miley Cyrus anuncia especial por los 20 años de Hannah Montana en Disney+ / Picasa

La celebración por las dos décadas de Hannah Montana ya es oficial.

Miley Cyrus confirmó la realización de un especial conmemorativo que se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney+, marcando el regreso simbólico al personaje que impulsó su carrera internacional.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde la artista compartió un video revelando la fecha de lanzamiento.

El proyecto consistirá en una entrevista íntima en la que Cyrus reflexionará sobre la creación del personaje, el impacto cultural de la serie y cómo ese papel marcó el inicio de su trayectoria en la música y la actuación.

La conversación estará a cargo de Alex Cooper, conductora del podcast Call Her Daddy. Además, el especial incluirá material de archivo inédito y un repaso por las canciones y escenarios más recordados.

Revisa también

ADN

La serie, centrada en la historia de una adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop, se convirtió en uno de los mayores fenómenos juveniles de la televisión.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, acumula más de 500 millones de horas de visualización en la plataforma.

En entrevistas previas, Cyrus había manifestado su intención de conmemorar el aniversario, señalando que la producción fue “el comienzo de todo”.

ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad