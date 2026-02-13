;

Lo padecieron Colo Colo y Palestino: los horribles números de Pablo Guede en Copa Libertadores

El entrenador argentino cayó en la fase previa del torneo internacional al mando de Alianza Lima y extendió su racha a 11 años sin ganar en la “Gloria Eterna”.

Pablo Guede volvió a tropezar en su carrera. El pasado miércoles quedó eliminado en la primera fase de la Copa Libertadores con Alianza Lima, ampliando un negativo historial en el torneo Conmebol.

El entrenador argentino ha dirigido 21 partidos en Copa Libertadores, con un balance de 3 triunfos, 8 empates y 10 derrotas, donde Colo Colo y Palestino sufrieron estos registros.

En 2015, cuando estaba al mando de los “árabes”, Guede inició su camino en la fase previa, donde eliminó a Nacional de Uruguay por el gol de visitante tras igualar 2-2 en el global. Posteriormente, quedó fuera en la fase de grupos con 7 puntos, en una zona que compartió con Boca Juniors, Montevideo Wanderers y Zamora FC.

De hecho, su última victoria en la competencia fue en esa misma edición, cuando goleó por 4-0 a Zamora en Venezuela. Desde entonces, acumula 11 años sin ganar en el máximo torneo sudamericano.

Con Colo Colo los números fueron aún más complejos. En 2017 no logró superar la fase previa tras caer 2-1 ante Botafogo en Brasil y empatar 1-1 en el Estadio Monumental.

En 2018 comenzó desde la fase de grupos, pero solo dirigió tres encuentros: derrota ante Atlético Nacional como local, empate frente a Bolívar en La Paz y caída ante Delfín en Chile.

Ahora, en 2026 y al mando de Alianza Lima, Pablo Guede tampoco consiguió avanzar en la primera fase eliminatoria, tras quedar fuera ante 2 de Mayo, elenco paraguayo que disputa por primera vez la Copa Libertadores.

