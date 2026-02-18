“No merecía lo que le pasó”: padre de joven muerto tras caída de árbol en Valparaíso llegó desde Pucón a reclamar cuerpo de su hijo

La caída de un árbol de gran tamaño en el Parque Italia de Valparaíso terminó con la vida de un joven de 27 años y dejó a otra persona con lesiones graves.

El hecho ha generado conmoción en la ciudad y abrió cuestionamientos sobre la mantención de las áreas verdes, mientras la investigación para determinar las causas del desplome continúa en desarrollo.

Desde Pucón llegó el padre de la víctima para retirar los restos de su hijo. En medio del dolor, lo recordó como “un chico de veintisiete años que no merecía lo que le pasó”, destacando que era “lleno de energía, de ganas de vivir, él tenía muchos proyectos”. “Ahora me lo llevo. En cuerpo y alma se va conmigo”, expresó.

“No había ninguna advertencia (…) ahora ya hay un antecedente y la autoridad tiene que tomar conciencia”, señaló un residente, quien pidió revisar el estado de las obras y del arbolado urbano para evitar que se repita una tragedia similar.

“Buscar la reparación económica”

En el plano jurídico, el abogado Felipe Olea indicó que podrían iniciarse acciones penales y civiles.

“Podrán ejercer acciones penales para buscar la responsabilidad por este cuasidelito de homicidio (…) pero también buscar la reparación económica, ya que acá se evidencia una evidente falta de servicio por parte de la municipalidad”, sostuvo.

Hasta ahora, el municipio no ha informado sobre fiscalizaciones recientes ni sobre un plan de mantención posterior al accidente, mientras continúan las diligencias para establecer eventuales responsabilidades.