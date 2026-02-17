;

VIDEO. Árbol de gran tamaño cae en Parque Italia de Valparaíso y provoca la muerte de una persona: hay otro herido de gravedad

La emergencia obligó a evacuar el recinto por riesgo de nuevos desprendimientos, mientras equipos médicos trasladan al lesionado al hospital.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Árbol de gran tamaño cae en Parque Italia y deja un fallecido en Valparaíso

Una tragedia se registró la tarde de este martes en el Parque Italia, en el centro de Valparaíso, luego de que un árbol de grandes dimensiones colapsara debido a las fuertes ráfagas de viento que afectan a la ciudad.

El desplome ocurrió mientras varias personas permanecían al interior del recinto. Producto del impacto, una persona murió en el lugar y otra quedó con lesiones de extrema gravedad.

El fallecido sería un hombre de 27 años y el lesionado un skate que realizaba piruetas en el sector. Así lo explicó El tercer comandante Bomberos Valparaíso Francisco Arévalo.

“A la llegada de las unidades se constató la presencia de una personas fallecida y de otra con una fractura en sus extremidades”, explicó Arévalo

“Felizmente no tuvimos una desgracia mayor”

“No sabemos donde permanece atrapado el varón de 27 años. La persona lesionada sería un skater. En este parque interactúa mucha gente, niños y felizmente no tuvimos una desgracia mayor”, dijo para complementar.

Al sitio acudieron dos unidades de Bomberos de Valparaíso, junto a equipos del SAMU y personal del Hospital Carlos van Bühren, quienes trabajaron en la estabilización del herido para su traslado al principal centro asistencial porteño.

Ante la persistencia del viento y el riesgo de nuevos desprendimientos, autoridades comunales ordenaron la evacuación preventiva del parque.

En paralelo, comenzaron a difundirse en redes sociales registros de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto de la caída del árbol.

