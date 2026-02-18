“Rapa Nui le dio el más alto porcentaje de voto para su elección (...) le creímos, y una vez más nos traicionaron”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La visita del Presidente Gabriel Boric a Rapa Nui estuvo acompañada de manifestaciones en el exterior del aeropuerto, donde vecinos expresaron su rechazo al arribo del mandatario y calificaron la instancia como tardía.

Una de las voceras fue Valeria Pakarati, quien sostuvo que la isla “le dio el más alto porcentaje de voto para su elección” y que la promesa fue avanzar en “autonomía y libre determinación”.

“Él solamente tenía que implementarlo (…) hoy día yo le hago la pregunta al pueblo, ¿qué podría hacer él por nosotros para reivindicar su forma tardía de venir?”, cuestionó.

También criticó la consulta sobre el estatuto especial, señalando que se realizó “a puerta cerrada con la Codeipa y con el diputado” y que “nos quisieron imponer algo que ya venía hecho”.

“No estamos pidiendo nada ilegal”

Afirmó que el pueblo Rapa Nui “es un pueblo libre” y que no están pidiendo “algo que no sea legal y que no sea un derecho internacional”.

Respecto a la salida de la exembajadora Manahi Pakarati, aseguró que “no hizo lo que dijo la prensa” y criticó la falta de respaldo: “Mujer, indígena, Rapa Nui y profesional. Nadie le prestó la mano”.

Finalmente, indicó que enviaron cartas a Presidencia para solicitar reuniones, pero acusó que los encuentros se limitaron a invitados definidos por la CODEIPA. “Hoy día es tarde. Lo siento, porque votamos por él, le creímos, y una vez más nos traicionaron”, concluyó.