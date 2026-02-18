Estaba dentro de un auto: hallan a turista europeo muerto en el Salar de Huasco a más de 4 mil metros de altura

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un turista extranjero fue encontrado muerto en plena zona altiplánica de la región de Tarapacá, específicamente en el Salar de Huasco, comuna de Pica, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo fue reportado a Carabineros de Chile luego de que la Central de Comunicaciones recibiera un llamado en inglés realizado por uno de los integrantes de un grupo de excursionistas.

En la comunicación, el turista alertó que uno de sus acompañantes se encontraba al interior de un vehículo sin signos aparentes de vida.

Fallecido es de Eslovaquia

Según los antecedentes preliminares, el grupo estaba compuesto por ocho visitantes provenientes de República Checa, quienes viajaban en automóviles y acampaban desde el lunes en las inmediaciones del lago.

La víctima corresponde a un hombre adulto de nacionalidad eslovaca.

Por instrucción del Ministerio Público, se iniciaron diligencias para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar su causa. En tanto, el resto de los excursionistas se encuentra en buen estado de salud.