“Lluvia de sangre”: el dramático relato tras mortal caída de árbol en Parque Italia

El cuerpo quedó atrapado por horas bajo el tronco mientras decenas intentaban ayudar.

Nelson Quiroz

10:59

Una dramática escena se vivió la tarde del martes en el Parque Italia de Valparaíso, luego de que un árbol de gran tamaño se desplomara por efecto de las fuertes ráfagas de viento que han marcado los últimos días en la ciudad. El hecho dejó a un joven de 27 años fallecido y a otro con lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas, en el sector donde se ubican rampas de skate. Según los antecedentes, la víctima fatal, un joven de 27 años, se encontraba sentado en una banca cuando el árbol cedió desde la raíz y cayó directamente sobre él.

El cuerpo quedó atrapado bajo el tronco por varias horas, hasta que Bomberos logró liberarlo cerca de las 22:00 horas, tras las pericias realizadas por personal especializado.

Un segundo joven, que practicaba skate en el lugar, resultó con lesiones graves, entre ellas fracturas en sus extremidades, y fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Van Buren.

El padre del joven herido relató que su hijo practicaba skate cuando escuchó el estruendo. “Venía de frente al árbol cuando siente el crujido y se viene abajo. Vio lluvia de sangre”, señaló, agregando que el joven intentó retirar una rama para ayudar, pero también resultó golpeado en la cabeza antes de llamar a Bomberos.

Colectiveros del sector intentaron auxiliar a las víctimas. “Había como 50 personas tratando de moverlo, pero era imposible. El árbol le tenía atrapada la pierna desde la rodilla hacia abajo y gritaba de dolor”, contó Alejandro, testigo del rescate.

Bomberos utilizó motosierras y herramientas hidráulicas para liberar primero al herido, quien fue trasladado con fracturas graves al Hospital Carlos Van Buren. Más tarde se confirmó el fallecimiento del joven de 27 años, cuyo cuerpo permaneció atrapado por horas.

Tras la emergencia, el parque fue evacuado por riesgo de nuevos desprendimientos. Vecinos cuestionan la mantención de áreas verdes en la comuna, mientras el municipio anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido en medio del fuerte impacto que deja la tragedia en Valparaíso.

