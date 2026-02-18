;

VIDEO. “No existe una categoría intermedia entre el término de la formación y la competencia profesional, como sí ocurre en Argentina”

En conversación con ADN Deportes, el técnico Miguel Ponce hizo una crítica al fútbol juvenil en Chile.

Damián Riquelme

“No existe una categoría intermedia entre el término de la formación y la competencia profesional, como sí ocurre en Argentina”

“No existe una categoría intermedia entre el término de la formación y la competencia profesional, como sí ocurre en Argentina” / Leonardo Rubilar

Deportes Magallanes ya alista todo para el comienzo de esta temporada 2026 en la Primera B. Los “Albicelestes” debutan este lunes 23 frente a Curicó Unido, en donde pondrán a prueba la conformación del plantel.

En conversación con ADN Deportes, el técnico de los “carabeleros”, Miguel Ponce, ecomentó sobre las incorporaciones de último minuto, cómo se ven de cara a la temporada completa, sobre la regla sub 21, entre otras cosas.

Revisa también:

ADN

En cuanto a los últimos fichajes que realizaron para reforzar la plantilla, el DT aseguró que “las decisiones fueron a último momento, pero sabíamos de la necesidad para completar el plantel. Tenemos mucha experiencia, muchos partidos y conocimiento de la división, pero eso era una necesidad para siempre tener una mezcla competitiva con los jóvenes que ya estaban”, explicó el chileno.

En cuanto a cómo se sienten para el arranque del torneo de ascenso, el técnico mostró su seguridad a pesar de tener tres jugadores suspendidos y un par de resentidos.

Sentimos que tenemos que estar bien. Esta situación no significa buscar justificaciones, porque cuando uno enfrenta un torneo, tienes que estar preparado. Parte del juego es que algunos no estén, ya sea por suspensión o por lesión, el año es así”, aseguró en la charla.

Primero tenemos que ser competitivos y mantenernos en los lugares que corresponden, siempre cerca de los de arriba, pero siendo competitivos en todo momento. Esa es la única posibilidad de llegar hasta el final en la zona que nos interesa y, por supuesto, con una opción real de ascender”, confesó con respecto a su sueño de subir a la categoría de honor del fútbol chileno.

Por último, fue consultado acerca de la regla sub 21 en Chile, en la que se exige que jugadores juveniles puedan jugar un mínimo de 1.890 minutos por temporada. Miguel Ponce hizo una crítica al funcionamiento de nuestro fútbol nacional y la necesidad de una preparación juvenil mejor.

No existe un campeonato de reserva o una categoría intermedia entre el término de la formación y la competencia profesional, como sí ocurre en Argentina u otros lugares, donde hay una instancia previa, como el equipo Primavera, o categorías sub-23 y sub-21 en Europa. Aquí esas etapas no las tenemos”, cerró el técnico de Deportes Magallanes.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad