“No existe una categoría intermedia entre el término de la formación y la competencia profesional, como sí ocurre en Argentina”

Deportes Magallanes ya alista todo para el comienzo de esta temporada 2026 en la Primera B. Los “Albicelestes” debutan este lunes 23 frente a Curicó Unido, en donde pondrán a prueba la conformación del plantel.

En conversación con ADN Deportes, el técnico de los “carabeleros”, Miguel Ponce, ecomentó sobre las incorporaciones de último minuto, cómo se ven de cara a la temporada completa, sobre la regla sub 21, entre otras cosas.

En cuanto a los últimos fichajes que realizaron para reforzar la plantilla, el DT aseguró que “las decisiones fueron a último momento, pero sabíamos de la necesidad para completar el plantel. Tenemos mucha experiencia, muchos partidos y conocimiento de la división, pero eso era una necesidad para siempre tener una mezcla competitiva con los jóvenes que ya estaban”, explicó el chileno.

En cuanto a cómo se sienten para el arranque del torneo de ascenso, el técnico mostró su seguridad a pesar de tener tres jugadores suspendidos y un par de resentidos.

“Sentimos que tenemos que estar bien. Esta situación no significa buscar justificaciones, porque cuando uno enfrenta un torneo, tienes que estar preparado. Parte del juego es que algunos no estén, ya sea por suspensión o por lesión, el año es así”, aseguró en la charla.

“Primero tenemos que ser competitivos y mantenernos en los lugares que corresponden, siempre cerca de los de arriba, pero siendo competitivos en todo momento. Esa es la única posibilidad de llegar hasta el final en la zona que nos interesa y, por supuesto, con una opción real de ascender”, confesó con respecto a su sueño de subir a la categoría de honor del fútbol chileno.

Por último, fue consultado acerca de la regla sub 21 en Chile, en la que se exige que jugadores juveniles puedan jugar un mínimo de 1.890 minutos por temporada. Miguel Ponce hizo una crítica al funcionamiento de nuestro fútbol nacional y la necesidad de una preparación juvenil mejor.

“No existe un campeonato de reserva o una categoría intermedia entre el término de la formación y la competencia profesional, como sí ocurre en Argentina u otros lugares, donde hay una instancia previa, como el equipo Primavera, o categorías sub-23 y sub-21 en Europa. Aquí esas etapas no las tenemos”, cerró el técnico de Deportes Magallanes.