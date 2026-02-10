;

Cristóbal Jorquera tiene nuevo club en el fútbol chileno: “Estoy muy feliz de estar de vuelta”

El volante de 37 años dejó Rangers y volverá a vestir la camiseta de Magallanes en la Primera B.

Bastián Lizama

Instagram @jorqueracris

Instagram @jorqueracris

Cristóbal Jorquera tiene nuevo club en el fútbol chileno. Tras su paso por Rangers de Talca en 2025, el experimentado volante de 37 años definió su futuro y volverá a vestir la camiseta de Magallanes en la Primera B.

“¡Bienvenido! Cristóbal Jorquera ya es parte de la Academia para la temporada 2026″, escribió el cuadro carabelero en sus redes sociales para anunciar el retorno del mediocampista, quien estuvo en el club entre 2023 y 2024.

Revisa también:

ADN

En su regreso a Magallanes, Jorquera se reencontrará con Miguel Ponce, quien fue su entrenador en Rangers la campaña anterior, donde sumó solo partidos 14 partidos y no registró goles ni asistencias.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta. La realidad es que yo nunca me quise ir de acá. Siempre sentí que este lugar es bastante especial para mí y para mi familia, así que estamos muy contentos", declaró el ex Colo Colo a los canales oficiales del club.

“Feliz del recibimiento también de parte del cuerpo técnico, de los compañeros y de la gente que trabaja acá en el club. Esperemos que el año siga con esa misma felicidad de siempre", agregó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad