Cristóbal Jorquera tiene nuevo club en el fútbol chileno: “Estoy muy feliz de estar de vuelta”

Cristóbal Jorquera tiene nuevo club en el fútbol chileno. Tras su paso por Rangers de Talca en 2025, el experimentado volante de 37 años definió su futuro y volverá a vestir la camiseta de Magallanes en la Primera B.

“¡Bienvenido! Cristóbal Jorquera ya es parte de la Academia para la temporada 2026″, escribió el cuadro carabelero en sus redes sociales para anunciar el retorno del mediocampista, quien estuvo en el club entre 2023 y 2024.

En su regreso a Magallanes, Jorquera se reencontrará con Miguel Ponce, quien fue su entrenador en Rangers la campaña anterior, donde sumó solo partidos 14 partidos y no registró goles ni asistencias.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta. La realidad es que yo nunca me quise ir de acá. Siempre sentí que este lugar es bastante especial para mí y para mi familia, así que estamos muy contentos", declaró el ex Colo Colo a los canales oficiales del club.

“Feliz del recibimiento también de parte del cuerpo técnico, de los compañeros y de la gente que trabaja acá en el club. Esperemos que el año siga con esa misma felicidad de siempre", agregó.