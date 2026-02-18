;

VIDEOS. En duelo marcado por un duro choque entre compañeros de equipo, Bayer Leverkusen saca ventaja sobre Olympiakos en la Champions League

El elenco alemán se impuso en Grecia para sacar ventaja en los playoffs.

Carlos Madariaga

En duelo marcado por un duro choque entre compañeros de equipo, Bayer Leverkusen saca ventaja sobre Olympiakos en la Champions League

En duelo marcado por un duro choque entre compañeros de equipo, Bayer Leverkusen saca ventaja sobre Olympiakos en la Champions League / ANGELOS TZORTZINIS

En el marco de los partidos de ida de los playoffs de la Champions League, el Bayer Leverkusen sacó ventaja en la llave contra Olympiakos.

Todo en un partido más que intenso en El Pireo, donde los locales buscaron con mucho ímpetu sacar ventaja.

Fue tal la búsqueda de imponerse que pudieron abrir la cuenta en el cierre del primer lapso, pero el tanto de Mehdi Taremi fue anulado por un milimétrico offiside.

Todo en minutos convulsos luego que la dupla de centrales de Olympiakos, Retsos y Pirola, chocaron entre sí al ir a buscar un balón, generando un problema tal que llevó a que el italiano fuera reemplazado.

Eso sí, más allá de aquel incidente, Bayer Leverkusen supo imponerse gracias a la eficaz actuación del checo Patrik Schick, autor de los dos tantos del partido en tres minutos.

Así las cosas, con el 2-0 a su favor, el elenco de las “Aspirinas” sacó ventaja de cara a la revancha, la que se disputará en el Bay Arena el martes 24 de febrero.

