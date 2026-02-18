“Salí de Colo Colo para volverme más fuerte y convertirme en un jugador maduro, siempre busqué eso” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Jeyson Rojas, defensa de Colo Colo, habló este miércoles en conferencia de prensa y abordó su crecimiento como jugador durante el tiempo que estuvo fuera del “Cacique”.

“Cuando no estaba teniendo los minutos que necesitaba acá, quise salir a buscar una opción para volverme más fuerte y convertirme en un jugador maduro. Siempre busqué eso: minutos y madurez”, señaló el lateral derecho sobre sus pasos anteriores por Deportes La Serena y Unión Española.

“Este año volví a Colo Colo para ser una opción en el plantel. Agradezco la confianza de parte del técnico, que en estos momentos me ha puesto de titular”, agregó el zaguero, quien se ha ganado un puesto en la oncena, dejando en la banca a Matías Fernández.

Respecto a su presente en el cuadro albo, comentó: “Estoy trabajando día a día para mejorar. El fútbol es así, todos los días tienes que dar el máximo y puedes mejorar en algo. Siento que voy de menos a más. Con el correr de los partidos iré tomando más confianza”.

Por otro lado, Jeyson Rojas anticipó el próximo duelo contra O’Higgins, que jugará dos partidos esta semana: los celestes enfrentarán a Bahía este miércoles por Copa Libertadores y el sábado se medirán ante Colo Colo.

“Creo que ellos han trabajado y se han preparado para enfrentar los dos partidos que les toca esta semana. Nosotros lo vemos como un partido normal, en el cual iremos a pelear”, indicó el futbolista de 24 años.

“O’Higgins es un equipo que está jugando bien, pasa por un buen momento. Intentaremos hacerlo de la mejor manera para rescatar los tres puntos”, concluyó Rojas.