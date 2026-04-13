‘Agefield High: Rock the School’: conoce el nuevo videojuego que ya es comparado con un clásico de los 2000

La industria de los videojuegos tiene heridas que no cierran, y una de ellas es la ilusión rota por Bully 2, un título que muchos fanáticos han soñado por años.

Tras rumores y esperanzas depositadas en títulos que no terminaron de capturar esa esencia, finalmente aparece un contendiente que no teme mirar directamente a los ojos al clásico de 2006.

Se trata de Agefield High: Rock the School, un juego de mundo abierto que acaba de presentar su tráiler oficial y que ya está en el radar de todos los que alguna vez recorrieron los pasillos de Bullworth Academy.

A diferencia de otras propuestas modernas, Agefield High no busca la fantasía, sino que apela a la nostalgia pura de principios de milenio, una era que para muchos fue la mejor en cuanto a las consolas.

El proyecto nos pone en la piel de un estudiante nuevo que llega a un pequeño pueblo para cursar su último año de secundaria.

El objetivo que se nos plantea es dejar huella antes de la graduación, algo que no necesariamente se logra siendo el alumno ejemplar, ya que también nos podremos convertir en el mayor dolor de cabeza de los profesores.

El parecido con la obra de Rockstar Games no es solo estético. El sistema de juego se basa en un ecosistema social dinámico.

Dentro de lo más destacado sobresale :

La rutina importa: Tendrás un horario con clases de matemáticas, geografía, alemán o música.

Tendrás un horario con clases de matemáticas, geografía, alemán o música. La rebeldía tiene consecuencias: Podrás asistir para mejorar tu reputación o saltártelas para cumplir misiones, corriendo el riesgo de ser castigado o perseguido por los prefectos.

Podrás asistir para mejorar tu reputación o saltártelas para cumplir misiones, corriendo el riesgo de ser castigado o perseguido por los prefectos. Libertad de movimiento: Aunque el instituto es el corazón del juego, podremos explorar una ciudad completa con zonas residenciales y rurales usando bicicletas y otros medios de transporte.

Mucho más que un simple clon

Si bien la sombra de Jimmy Hopkins (Bully) está muy presente, Refugium Games apuesta por una identidad propia y marcada por la cultura pop-punk.

La banda sonora y la estética vibrante buscan replicar esa energía adolescente de hace dos décadas, mezclando el drama escolar con una sátira social ácida y exagerada.

Con más de 30 misiones principales y una gran cantidad de actividades secundarias (desde trabajos para ganar dinero hasta la personalización profunda del protagonista), el videojuego promete ganarse un espacio entre la comunidad gamer.

Aunque se trata de una producción independiente de menor presupuesto que un Triple A, el acabado visual mostrado en el tráiler ha sorprendido por su solidez.

Agefield High: Rock the School tiene previsto su lanzamiento para mediados de 2026 (verano boreal), aún in fecha exacta y de forma exclusiva para PC, a la espera de lo que pueda hacerse en consolas.