VIDEO. Sistema frontal en Antofagasta y Atacama: se registran lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos
Este lunes, se registran precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo, además de tormentas eléctricas, intensas ráfagas de viento y eventuales tormentas de arena en distintos sectores. Una alerta temprana preventiva fue decretada por el SENAPRED debido al evento meteorológico.
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