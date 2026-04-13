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VIDEO. Sistema frontal en Antofagasta y Atacama: se registran lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

Este lunes, se registran precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo, además de tormentas eléctricas, intensas ráfagas de viento y eventuales tormentas de arena en distintos sectores. Una alerta temprana preventiva fue decretada por el SENAPRED debido al evento meteorológico.

Gabriel Martínez

Johanna Mora

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