“La magia no se pierde, pero el físico sí; entrenamos dos veces por semana para llegar bien al torneo”

Varios exfutbolistas de La Roja se reunieron este miércoles para entrenar juntos, en el marco de su preparación para el “Duelo de Leyendas de América 2026″, torneo de exhibición que se jugará en el Claro Arena del 27 al 29 de marzo.

Matías Fernández es una de las figuras que representará a Chile en este certamen. Durante esta jornada, “Matigol” tomó la palabra y expresó sus sensaciones tras volver a compartir cancha con sus excompañeros.

“Es entretenido volver a entrenar y reencontrarme con el Mago, con Jara, con el resto de los muchachos. Es recordar viejos tiempos. Tenemos que prepararnos bien para llegar en buenas condiciones físicas al campeonato”, señaló el otrora volante nacional.

“La magia no se pierde, pero el físico sí. Por eso hay que ponerse en forma. Estamos entrenando dos veces por semana. Esta es nuestra segunda semana de entrenamientos”, agregó en torno a los trabajos que está realizando el plantel chileno.

Por último, Matías Fernández abordó la ausencia de Humberto Suazo en los entrenamientos. “Falta Chupete, pero está trabajando como entrenador, así que es difícil que venga. Vamos a tratar de coordinar para que lo podamos tener con nosotros entrenando”, comentó respecto al actual DT de San Luis.