;

Juega en Brasil: el nuevo candidato que surge como posible refuerzo de Colo Colo

Se trata de Rubén Lezcano, volante ofensivo paraguayo que milita en Fluminense.

Daniel Ramírez

Juega en Brasil: el nuevo candidato que surge como posible refuerzo de Colo Colo

Juega en Brasil: el nuevo candidato que surge como posible refuerzo de Colo Colo / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El mercado de fichajes del fútbol chileno vive sus últimas horas y Colo Colo sigue en la búsqueda de un refuerzo más para cerrar su plantel. En este escenario, surgió un nuevo nombre desde Brasil.

Se trata de Rubén Lezcano, volante ofensivo paraguayo que milita en Fluminense. El jugador de 22 años ha sumado pocos minutos en su club, por lo que está buscando cambiar de aires y en su horizonte apareció el “Cacique”.

Revisa también:

ADN

Según informó el periodista paraguayo Jorge Vera, Lezcano estaba en conversaciones con Olimpia, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y ahora es Colo Colo, junto con Gremio, los elencos que podrían fichar al mediocampista.

“En este momento, está muy complicada (casi descartada) la llegada de Rubén Lezcano a Olimpia. Gremio y Colo Colo candidatos”, informó Vera en sus redes sociales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad