Juega en Brasil: el nuevo candidato que surge como posible refuerzo de Colo Colo / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El mercado de fichajes del fútbol chileno vive sus últimas horas y Colo Colo sigue en la búsqueda de un refuerzo más para cerrar su plantel. En este escenario, surgió un nuevo nombre desde Brasil.

Se trata de Rubén Lezcano, volante ofensivo paraguayo que milita en Fluminense. El jugador de 22 años ha sumado pocos minutos en su club, por lo que está buscando cambiar de aires y en su horizonte apareció el “Cacique”.

Según informó el periodista paraguayo Jorge Vera, Lezcano estaba en conversaciones con Olimpia, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y ahora es Colo Colo, junto con Gremio, los elencos que podrían fichar al mediocampista.

“En este momento, está muy complicada (casi descartada) la llegada de Rubén Lezcano a Olimpia. Gremio y Colo Colo candidatos”, informó Vera en sus redes sociales.