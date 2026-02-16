;

Seremi de Salud confirma primer fallecido por Hantavirus en Los Ríos: reconoce los síntomas

La víctima corresponde a un hombre de 33 años residente en Corral.

Javier Gómez

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Ríos confirmó este lunes el primer fallecimiento por hantavirus en 2026. La víctima corresponde a un hombre de 33 años, con residencia en la comuna de Corral.

Desde la autoridad sanitaria informaron que se activaron los protocolos de investigación epidemiológica y ambiental para determinar el lugar más probable de contagio.

La seremi de Salud, Ivonne Arre, reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención, especialmente en temporada estival, cuando aumentan las actividades al aire libre y los trabajos en sectores rurales.

“El Hantavirus es una enfermedad que se mantiene bajo vigilancia permanente y es transmitida por el ratón de cola larga, un roedor silvestre presente en Chile. Es clave no disminuir la percepción de riesgo”, señaló.

¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los síntomas pueden aparecer entre 1 y 8 semanas después del contacto con roedores silvestres infectados o con ambientes contaminados por sus secreciones.

Etapa inicial (similar a una gripe fuerte):

  • Fiebre alta (más de 38,3 °C)
  • Dolores musculares intensos, especialmente en espalda y muslos
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas
  • Vómitos

Fase grave (puede avanzar rápidamente):

  • Dificultad para respirar
  • Acumulación de líquido en los pulmones
  • Importante: Si aparecen estos síntomas, especialmente dificultad respiratoria, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a ventilar por al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de ingresar, mantener alimentos protegidos, evitar el contacto con roedo

