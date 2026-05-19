Temblor se percibe en el sur de Chile hoy martes: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
Revisa más detalles del sismo que se registró en horas de este martes.
Un temblor se registró en horas de la madrugada de este martes 19 de mayo en el sur de Chile.
Según dio cuenta el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,1.
Mientras que su epicentro se ubicó a 34 kilómetros al oeste de Lebu, en la región del Biobío.
El sismo tuvo lugar a eso de las 03:38 horas, y se percibió en localidades como Los Álamos y Cañete, además de Angol, en la región de La Araucanía.
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