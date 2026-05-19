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Temblor se percibe en el sur de Chile hoy martes: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Revisa más detalles del sismo que se registró en horas de este martes.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / kickers

Un temblor se registró en horas de la madrugada de este martes 19 de mayo en el sur de Chile.

Según dio cuenta el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,1.

Mientras que su epicentro se ubicó a 34 kilómetros al oeste de Lebu, en la región del Biobío.

El sismo tuvo lugar a eso de las 03:38 horas, y se percibió en localidades como Los Álamos y Cañete, además de Angol, en la región de La Araucanía.

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