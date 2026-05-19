Tras una doble prórroga y con un Wembanyama encendido, San Antonio Spurs pega el primer golpe en las finales de la Conferencia Este de la NBA

Triunfazo de San Antonio, en el primer juego de la serie al mejor de 7, por las finales de la Conferencia Oeste de la NBA. Los Spurs derrotaron a domicilio a Oklahoma City Thunder, por 122-115, en el Paycom Center, tras dos tiempos extra.

Igualados 101-101 tras los 48′ reglamentarios, luego terminaron 108-108 tras el primer overtime, asi que todo se resolvió en el segundo en un partidazo.

Ojo a los números de Victor Wembanyama, que logró 41 puntos y 23 rebotes, además de 3 asistencias y 3 bloqueos.

THIS WEMBY DEEP GAME-TYING 3 IN OT 😳



He would finish the game with 41 PTS and 24 REB, and become the 6th player and the first since Charles Barkley in 1993 to record 40+ PTS and 20+ REB in a Conference Finals game! https://t.co/YadpPL6D4Y pic.twitter.com/UJyF9CLNVk — NBA (@NBA) May 19, 2026

Dylan Harper (el hijo de Ron) metió 24 punts, 11 rebotes, 6 asistencias y 7 robos. Y Stephone Castle, con 17 puntos, 11 asistencias y 6 rebotes, completó los mejores rendimientos en los Spurs.

Del otro lado, Shai Gilgeous Alexander, al MVP del año pasado y recién nombrado MVP de este año, lo bajaron a 24 pts, con 12 asistencias y 5 robos. Alex Caruso, con 31 puntos (8 triples) y el recuperavdo Jaylen Williams, con 24 puntos, los que lideraron en el equipo perdedor.

San Antonio ya le había ganado los dos partidos que jugaron en OKC en la temporada regular. Fue de los pocos que ganaron ahí y lo hizo dos veces. Y fue el único equipo en toda la liga que no perdió en el Paycom Center.

El segundo duelo por las finales de la Conferencia Este de la NBA se disputará el jueves 21 de mayo, a las 20:30 horas de Chile, en Oklahoma.