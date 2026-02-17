;

Senapred decreta alerta temprana preventiva en 4 regiones de Chile por tormentas eléctricas: estas son las zonas afectadas

El organismo alertó sobre el riesgo de remociones de masas en la zona norte del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / mishooo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva en cuatro regiones del país ante un nuevo evento de tormentas eléctricas que podría extenderse hasta este viernes 20 de febrero.

La medida afecta principalmente a zonas precordilleranas y cordilleranas del norte, además de la región del Biobío.

La decisión se adoptó en base a antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y reportes técnicos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que advirtió riesgo de remociones en masa en sectores del norte. El fenómeno comenzó el domingo 15 de febrero en la macrozona norte y mantiene condiciones inestables.

Las zonas afectadas

En detalle, la alerta rige en la región de Arica y Parinacota, donde las tormentas podrían extenderse por cinco días en precordillera y cordillera, culminando este viernes.

En las regiones de Tarapacá y Antofagasta, el evento también impacta sectores altos hasta el viernes 20 de febrero, mientras que en zonas costeras y pampas se prevén precipitaciones normales a moderadas.

Además, se activó una alerta específica para Calama y San Pedro de Atacama, ante caudales con tendencia al alza en el río Loa, sector Vado S. Bárbara.

En paralelo, la región del Biobío enfrenta aviso por probables tormentas en litoral, valle, precordillera y cordillera.

El meteorólogo del Centro Nacional de Análisis de la DMC, Elio Brufort, explicó que el fenómeno corresponde a la “alta de Bolivia”, también llamado invierno boliviano. Según detalló, “lo que ocurre es que el alta Bolivia trae consigo por la circulación que tiene humedad de la cuenca de la Amazona y que va a dar al altiplano chileno”.

Asimismo, el experto precisó que este patrón “puede generar precipitaciones del tipo chubasco, granizo y generalmente tormenta eléctrica. Estas también puede causar crecidas de río, activación de quebrada”, aunque aclaró que su intensidad depende de factores como fenómenos de El Niño o La Niña.

