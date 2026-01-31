;

Lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: esta es la hora y las comunas donde podría llover en Santiago

El sistema dejaría temperaturas más bajas de lo habitual para esta época, con máximas bajo los 30 °C, además de rachas de viento que podrían alcanzar los 40 km/h.

Cristóbal Álvarez

Durante la mañana de este sábado, gran parte de la Región Metropolitana amaneció con cielo cubierto, en el marco del avance de una baja segregada que ya ha provocado lluvias y tormentas eléctricas en el sur del país y que ahora se desplazó hacia la zona central, incluyendo a Santiago.

De acuerdo con información oficial de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este evento traerá un ambiente más fresco a la capital, con temperaturas máximas por debajo de los 30 °C y nubosidad persistente tanto para este sábado como para el domingo.

Además, se esperan chubascos aislados, vientos de hasta 40 kilómetros por hora y probables tormentas eléctricas, especialmente en sectores cordilleranos.

Según expertos, las precipitaciones podrían comenzar durante la tarde de este sábado, concentrándose en un rango horario aproximado entre las 18:00 y las 21:00 horas.

El mayor impacto se prevé en comunas del sector oriente y precordillerano de la RM, como Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y Colina, sin descartar precipitaciones más débiles en sectores como Ñuñoa, Providencia y La Granja.

En paralelo, los avisos meteorológicos vigentes anticipan la ocurrencia de tormentas eléctricas en gran parte de la Región Metropolitana, incluyendo la cordillera de la costa, el valle, la precordillera y la cordillera, por lo que se llamó a la población a mantenerse atenta a la evolución de las condiciones climáticas durante la jornada.

