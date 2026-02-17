Una cifra que preocupa a la industria: casi 9 de cada 10 músicos no vive de su arte en Chile / SEAN GLADWELL

Más canciones, más plataformas, más suscriptores… pero no más dinero para la mayoría. Esa es la paradoja que golpea hoy a la industria: el 86,8% de los artistas recibe ingresos mensuales inferiores al sueldo mínimo.

En 2025, plataformas como Spotify superaron los 11 billones en pagos a artistas a nivel global y sumaron en promedio 100 mil canciones nuevas por día.

Las cifras parecen históricas, pero esconden una realidad incómoda: la sobreoferta musical está convirtiendo la visibilidad en una competencia feroz dominada por el algoritmo.

Según el estudio Cantando para el Algoritmo de la Universidad Adolfo Ibáñez, 2 de cada 3 músicos reconoce que ha cambiado sus hábitos de publicación por presión de las plataformas.

El problema no sería crear más, sino publicar por miedo a desaparecer. En un ecosistema donde los sistemas de recomendación priorizan engagement, muchos artistas sienten que deben adaptarse para no quedar fuera.

Mientras tanto, las plataformas anuncian alzas en sus planes de suscripción y ajustes en los rankings que privilegian reproducciones de usuarios pagos.

El resultado: más movimiento, más contenido… pero ingresos que no reflejan ese crecimiento para la mayoría.