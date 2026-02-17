;

Se registra caída global de YouTube durante la noche del martes

El incidente comenzó a las 21:44 en Chile y alcanzó su peak a las 22:14, según monitoreo digital que recopiló avisos desde diversos territorios.

Una interrupción de alcance global afectó la noche de este martes 17 de febrero a YouTube, dejando a miles de personas sin poder acceder a contenidos desde distintos países.

La falla se registró tanto en la versión de escritorio como en la aplicación para teléfonos móviles, sin importar el sistema operativo.

Usuarios reportaron que no era posible reproducir videos e incluso que la página principal no cargaba.

Según datos de Downdetector, los primeros avisos comenzaron a las 21:44 horas en Chile y el volumen de reportes alcanzó su punto más alto cerca de las 22:14.

El problema no estaría vinculado a la conexión a internet de los usuarios ni a fallas en los dispositivos, sino a un desperfecto generalizado en el servicio de la plataforma de videos más utilizada a nivel mundial.

