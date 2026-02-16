Con voto casi unánime: querido participante gana el reality y sorprende con romántico gesto

Este domingo 15 de febrero se emitió el capítulo final de Secreto Final, el programa que puso punto final a la etapa de realities encabezada por Diego González.

El desenlace dejó como ganador a Carlitos Run, quien se impuso gracias al respaldo casi unánime de sus compañeros.

La definición llegó luego de la eliminación por convivencia de Junior Playboy, lo que despejó el camino para que los participantes votaran y eligieran al triunfador de esta edición.

El espacio reunió a diversas figuras del espectáculo y el entretenimiento digital, entre ellas modelos vinculadas a Arsmate como Yessenia e Isfantasticc.

También participaron rostros del llamado “Torneo de Cell”, como Tío René y Flaitiano, además del exfutbolista Francisco Huaiquipán y el cantante urbano Marcianeke.

Pese a la diversidad de personalidades, fue Carlitos Run —oriundo de Valdivia— quien logró conquistar a sus compañeros con su estilo y cercanía.

En su debut en este formato, obtuvo el primer lugar gracias a la votación interna, consolidándose como el participante más querido de la casa.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, el excampeón Tío René le entregó el título, dedicándole palabras de afecto antes de fundirse en un abrazo frente al resto de los concursantes.

