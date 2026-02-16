;

VIDEO. Con voto casi unánime: querido participante gana reality de Youtube y sorprende con romántico gesto

Sus propios compañeros lo eligieron como el mejor de la temporada por su carisma y liderazgo.

Javiera Rivera

Con voto casi unánime: querido participante gana el reality y sorprende con romántico gesto

Con voto casi unánime: querido participante gana el reality y sorprende con romántico gesto

Este domingo 15 de febrero se emitió el capítulo final de Secreto Final, el programa que puso punto final a la etapa de realities encabezada por Diego González.

El desenlace dejó como ganador a Carlitos Run, quien se impuso gracias al respaldo casi unánime de sus compañeros.

La definición llegó luego de la eliminación por convivencia de Junior Playboy, lo que despejó el camino para que los participantes votaran y eligieran al triunfador de esta edición.

El espacio reunió a diversas figuras del espectáculo y el entretenimiento digital, entre ellas modelos vinculadas a Arsmate como Yessenia e Isfantasticc.

Revisa también

ADN

También participaron rostros del llamado “Torneo de Cell”, como Tío René y Flaitiano, además del exfutbolista Francisco Huaiquipán y el cantante urbano Marcianeke.

Pese a la diversidad de personalidades, fue Carlitos Run —oriundo de Valdivia— quien logró conquistar a sus compañeros con su estilo y cercanía.

En su debut en este formato, obtuvo el primer lugar gracias a la votación interna, consolidándose como el participante más querido de la casa.

En uno de los momentos más emotivos de la noche, el excampeón Tío René le entregó el título, dedicándole palabras de afecto antes de fundirse en un abrazo frente al resto de los concursantes.

Revisa el video:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad