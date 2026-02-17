;

Aumenta las probabilidades de llegar al climax: esta es la prenda que una sexóloga recomienda usar al tener relaciones

Una experta dio a conocer los beneficios que otorga utilizar una prenda mientras se mantienen relaciones sexuales.

Sebastián Escares

Cuando las personas mantienen relaciones sexuales, en varias ocasiones buscan conseguir mayor placer o incluso llegar al orgasmo.

Si bien existen varias fórmulas para lograrlo, hay una prenda de ropa en particular que ayudaría a las personas a llegar al climax y que, además, entregaría una serie de beneficios.

Monica Branni, psicóloga y sexóloga de Platanomelón, en un registro compartido en YouTube, dio a conocer las grandes ventajas de usar calcetines mientras se mantienen relaciones sexuales.

Las ventajas de hacerlo con calcetines

A modo de ejemplo, la especialista detalló que “para disfrutar más del sexo en invierno es fundamental mantener una temperatura corporal estable y, lo creas o no, los calcetines pueden ayudarte a pasarlo en grande”.

“Hacerlo con calcetines podría tener beneficios para el sexo por dos motivos”, comentó Branni. “Un equipo de investigación de la Universidad de Groninga, descubrió que con los pies fríos no se disfrutaba tanto del sexo y que dificultaba llegar al orgasmo”, explicó.

Dicho estudio arrojó como resultado que el 50% de las parejas que no tenían calcetines no consiguieron llegar al orgasmo. En tanto, quienes sí llevaban calcetines, el 80% lo consiguió.

Adicionalmente, al usar calcetines “dormirás mejor y tendrás mejor sexo”, indicó la sexóloga. “Se demostró que dormir con calcetines ayuda a mejorar la calidad y la cantidad del sueño. ¿Consecuencia? Nuestra vida sexual podría verse beneficiada cuando disfrutamos de más relajación y descanso, pues aumenta nuestro deseo erótico", cerró la experta.

