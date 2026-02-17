;

AUDIO. Gustavo Quinteros, a cinco años de salvar a Colo Colo del descenso: “Fue el mayor título en la historia del club”

“Imagínate si no hubiésemos ganado ese partido, cómo se habría derrumbado la historia de ese enorme club”, afirmó el exentrenador albo en conversación exclusiva con ADN Deportes.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Gustavo Quinteros, exentrenador de Colo Colo

Gustavo Quinteros, exentrenador de Colo Colo

Un 17 de febrero como hoy, pero del año 2021, Colo Colo jugó uno de los partidos más importantes en la historia del club ante Universidad de Concepción, y no por la consecución de un título, sino por evitar una mancha horrible en la historia de la institución: el descenso.

En aquel encuentro, donde los albos se salvaron de perder la categoría tras ganar por 1-0 a los “penquistas”, el entrenador del “Cacique” fue Gustavo Quinteros, quien arribó a mitad de temporada al Estadio Monumental con la clara misión de mantenerse en el fútbol de honor, algo que logró.

A un lustro ya de aquel emblemático momento, el técnico argentino-boliviano conversó con ADN Deportes y recordó cómo vivió aquel duelo jugado en Talca y cómo lo marcó en su carrera en los banquillos.

“La verdad es que recordar esa fecha, donde nos tocó dirigir uno de los partidos más importantes en la historia de Colo Colo, es emocionante todavía. Teníamos una responsabilidad enorme de lograr, creo, el mayor título en la historia del club”, comenzó diciendo el DT.

Imagínate si no hubiésemos ganado ese partido, cómo se hubiera derrumbado la historia de ese enorme club. Asumimos una responsabilidad muy grande cuando fuimos, en pandemia, en autos desde Argentina. Junto con mi cuerpo técnico asumimos la responsabilidad de salvar a ese gigante que es Colo Colo”, agregó.

Además, también le dejó un mensaje al pueblo colocolino. “Lo recuerdo con mucho cariño y emoción, por haber logrado algo muy importante para toda la gente de Colo Colo, junto con los jugadores de ese momento. En esta fecha tan importante para la historia del club, les quiero mandar un mensaje de agradecimiento a toda la hinchada, que todavía me brinda su cariño y que, en un momento, cuando el equipo jugaba muy bien después de salvarnos, coreaba mi nombre en el estadio. Agradecido eternamente, los llevaré siempre en mi corazón”, cerró Quinteros.

