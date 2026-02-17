;

AUDIO. Desde Argentina descartan otro posible fichaje de Colo Colo: “No ha llegado ninguna oferta”

En conversación con ADN Deportes, Sebastián Ordóñez, presidente de Platense, desmintió cualquier oferta de Blanco y Negro por Guido Mainero.

Sebastián Ordóñez, presidente de Platense

Sebastián Ordóñez, presidente de Platense

Colo Colo sigue activo en el mercado de fichajes en busca de un extremo derecho por expreso pedido de Fernando Ortiz, aunque ahora ya corre contra el tiempo.

Tras la negativa de fichar a Thiago Nuss, en las últimas horas surgió otra opción desde el fútbol argentino: Guido Mainero, jugador que actualmente milita en Platense.

Para saber más sobre esta posible operación, ADN Deportes se puso en contacto con Sebastián Ordóñez, presidente del club argentino, quien descartó contactos por parte de Blanco y Negro para fichar al jugador.

Por el momento no hemos tenido ningún contacto formal de Colo Colo. No hubo ningún llamado ni ningún contacto dirigencial. En el caso de que lo tengamos y sea una oferta concreta por parte de la institución, obviamente la analizaremos y daremos una respuesta, pero por el momento no ha llegado nada”, dijo el timonel del “Calamar”.

Mainero, de 30 años, viene siendo bastante importante en Platense, consagrándose campeón del Torneo Apertura en 2025 y, en la presente competencia, jugando los primeros cinco encuentros.

Anteriormente, entre finales de 2020 e inicios de 2021, el argentino defendió la camiseta de Deportes Iquique en nuestro país, donde en 12 partidos anotó dos goles y entregó tres asistencias.

