Hielo en el rostro, rodillos y cremas con cafeína: expertas revelan la verdad detrás de consejos virales / Eleganza

Meter la cara en agua con hielo, usar rodillos fríos o aplicarse crema con cafeína se ha vuelto parte de la rutina de muchas personas en redes sociales.

Los videos prometen deshinchar el rostro en minutos y cuidar la piel, especialmente previniendo el envejecimiento. Pero, ¿realmente funcionan?

Al respecto, la dermatóloga Dr. Aiza Jamil explicó a la BBC que la hinchazón facial suele deberse a retención de líquidos. Entre las causas más comunes están el consumo de sal y alcohol, las alergias y la falta de sueño.

Por su parte, la también dermatóloga Dr. Tina Tian señaló que la mayoría de estos consejos virales funcionan de forma temporal. “Pueden reducir la hinchazón, pero no cambian la estructura del rostro”, sostuvo.

¿Qué pasa con cada truco?

Hielo en el rostro:

El frío contrae los vasos sanguíneos y puede disminuir la inflamación. El efecto puede notarse, sobre todo en la mañana, pero dura pocas horas. Además, usar hielo de forma muy intensa puede irritar pieles sensibles.

Rodillos y gua sha:

No afinan el rostro ni eliminan grasa. Sin embargo, un masaje suave puede ayudar a mover el líquido acumulado y reducir la hinchazón de manera temporal. Es importante no aplicar demasiada presión.

Cremas con cafeína:

Según Tian, este es el consejo que tiene más respaldo. La cafeína ayuda a contraer los vasos sanguíneos, lo que puede reducir la hinchazón, especialmente en la zona de los ojos.

Las expertas coinciden en que más allá de estos trucos, lo más importante es dormir bien, moderar la sal y el alcohol y tratar las alergias. En resumen, los consejos virales pueden dar un efecto rápido, pero no hacen cambios permanentes.