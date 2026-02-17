La lista definitiva: 12 alimentos respaldados por la ciencia contra el dolor de cabeza / Westend61

Si sufres dolores de cabeza frecuentes o migrañas, no solo los analgésicos pueden marcar la diferencia.

De acuerdo con una revisión difundida por Men’s Health, existen alimentos que, por su composición, podrían ayudar a prevenir o aliviar el dolor de cabeza.

La clave está en factores como la hidratación, el aporte de magnesio, riboflavina (vitamina B2), antioxidantes y compuestos que favorecen la circulación sanguínea.

A continuación, el listado de los 12 alimentos que la ciencia asocia con un posible efecto protector frente al dolor de cabeza.

1. Papas

La deshidratación es una causa común de dolor de cabeza. La patata aporta potasio, un electrolito esencial, e incluso contiene más que el plátano. Además, cerca del 75% de su composición es agua.

2. Pepino

Con un 97% de agua, el pepino es uno de los alimentos más hidratantes. Consumirlo en ensaladas o como snack puede ayudar a mantener el equilibrio hídrico, clave en la prevención de cefaleas.

3. Cerezas

Ricas en agua y antioxidantes, contienen compuestos que el organismo transforma en óxido nítrico, sustancia que ayuda a proteger frente a la tensión en la cabeza y ciertos tipos de migraña.

4. Arroz integral

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., el consumo adecuado de riboflavina (vitamina B2) puede contribuir a aliviar y prevenir dolores de cabeza. Las versiones integrales del trigo o el arroz son una fuente natural de esta vitamina.

5. Pimientos (especialmente picantes)

Los alimentos picantes pueden ayudar a reducir la congestión nasal. En casos de sinusitis, esto podría disminuir la presión en los senos paranasales y, con ello, el dolor asociado.

6. Semillas de calabaza

Son ricas en magnesio, mineral que ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos y a prevenir dolores de cabeza. También interviene en múltiples funciones cerebrales.

8. Avena

Las dietas muy bajas en carbohidratos pueden desencadenar dolor de cabeza en algunas personas. La avena aportan hidratos de carbono complejos que entregan energía de forma estable.

9. Café y té

El consumo habitual de cafeína y su posterior suspensión puede provocar cefalea. En cantidades moderadas, el café o el té pueden ayudar a aliviar ciertos dolores, aunque el exceso podría generar el efecto contrario.

10. Semillas de sésamo

Aportan vitamina E, que ayuda a estabilizar los niveles hormonales, además de L-arginina, precursora del óxido nítrico, relacionada con la protección frente al dolor por tensión.

11. Betarraga

Contiene flavonoides y compuestos que favorecen la producción de óxido nítrico, ayudando a mejorar el flujo sanguíneo. También aporta hidratación.

12. Piña

Rica en vitamina C, fibra y manganeso, la piña contiene bromelina, una enzima asociada a efectos antiinflamatorios, lo que podría ser útil en ciertos tipos de dolor.